A che punto siamo con la disponibilità del download Harmony OS in Italia e in Europa? Tantissimi possessori di dispositivi Huawei sono in trepidante attesa di provare il sistema operativo alternativo ad Android, anche solo in beta in un primo momento. Eppure questa possibilità gli è stata finora preclusa e lo stato dell’arte, almeno fino a questo ottobre 2021, non promette bene.

L’ultima versione di Harmony OS rilasciata in Cina è quella siglata 2.0.0.209 e come riporta anche il sito di settore Huawei Central, qualche screenshot del firmware circolato pure nel vecchio continente ha lasciato intendere che il firmware in questione fosse stato messo a disposizione anche per il mercato europeo. La presunta novità è fake ed è presto detto anche il perché: la build del pacchetto software è siglata come la C00E207R5P6: quest’ultimo è un codice regionale e appartiene appunto alla Cina.

Nessun download Harmony OS in Italia e nemmeno in nessuna altra parte d’Europa dunque? Purtroppo non si registra ancora alcun rilascio del sistema operativo proprietario di Huawei in territori diversi dalla Cina. Nella madre patria del noto produttore, la distribuzione del firmware va avanti ormai da mesi e finora sono stati attualizzati all’alternativa di Android ben 120 milioni di smartphone. Un risultato incredibile che non è andato tuttavia al di là dei confini del paese asiatico.

Difficile che si dia al via pure solo al download Harmony OS in beta in Italia e in Europa nell’immediato. La stessa Huawei probabilmente desidera portare a completa maturazione l’esperienza software in Cina prima di trasferirla globalmente. Magari ci vorrà del tempo e il grande passo potrebbe non giungere prima dell’inizio del 2022. Ci consola solo sapere, per il momento, che i firmware di test sono già a disposizione di un numero importante di smartphone del brand, anche per i modelli più datati come ad esempio le serie Huawei P10 e Mate 10.