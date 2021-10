Il Club delle Babysitter è tornato su Netflix con la sua seconda stagione questa settimana, col suo carico di avventure, piccoli drammi quotidiani e storie d’amicizia tra ragazze alla soglia dell’adolescenza. E il futuro della serie sembra più che mai roseo.

Ai 18 episodi de Il Club delle Babysitter realizzati finora con le prime due stagioni, potrebbero aggiungersi presto molti altri capitoli, visto che il materiale di partenza, la collana di libri best-seller di Ann M. Martin, è un bacino enorme di potenziali trame da adattare per la tv.

A proposito del futuro de Il Club delle Babysitter, parlando con Collider, le attrici del cast Malia Baker, Kyndra Sanchez e Sophie Grace hanno condiviso le loro speranze sul futuro del format, benché non siano ancora a conoscenza delle decisioni di Netflix su un eventuale rinnovo.

Per Baker Il Club delle Babysitter potrebbe durare a lungo, vista l’enormità di titoli che compongono la collana di libri per ragazzi e ragazze: “Ci sono più di cento libri, quindi sento che c’è così tanto spazio per giocare con loro. Gli scrittori hanno fatto un lavoro straordinario nelle prime due stagioni, quindi chissà cosa accadrà con la terza, la quarta e la quinta, o qualunque stagione ci sia“.

L’attrice de Il Club delle Babysitter si augura di “poter andare avanti per anni“ e di “avere un gatto nella prossima stagione“, proprio come accade al personaggio di Mary Anne nei libri col gatto Tigro: “Sarei così immensamente grata se potessi giocare con un gattino nel mio tempo libero. Questo è tutto quello che ho da chiedere“. Richiesta condivisa anche dalle giovani colleghe Sanchez e Grace in vista di “prossime potenziali stagioni“.

Netflix potrebbe confermare presto Il Club delle Babysitter per una terza stagione o anche di più, viste le buone recensioni ottenute dalla serie e la volontà dello streamer di espandere la sua offerta di contenuti per ragazze e ragazzi.