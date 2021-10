Si parla tanto in queste ore di una possibile release candidate 2 di iOS 15.1, in relazione all’uscita dell’aggiornamento in versione stabile e definitiva anche qui in Italia. Una notizia che, almeno sulla carta, accompagna quella che vi abbiamo fornito in settimana sul nostro magazine, con tanto di previsioni sulla data di rilascio del pacchetto software. La situazione, però, è differente e richiede alcuni chiarimenti, affinché non si faccia disinformazione su un argomento importante per il pubblico Apple.

Focus su iOS 15.1 e mancata release candidate 2 in uscita

Sostanzialmente, nella giornata di ieri c’è stata una mossa di Apple che ha preso in contropiede tanti utenti. Gli sviluppatori hanno messo a disposizione del pubblico una seconda versione candidata al rilascio di iPadOS 15.1 a scopo di test. Dunque, non si tratta di una decisione che in qualche modo coinvolga il pubblico iPhone, nonostante l’aggiornamento di cui si parli oggi 22 ottobre risulti in arrivo a pochi giorni dal rilascio della prima RC. Aspetto che, evidentemente, ha creato più di un malinteso.

Il pacchetto software che è venuto fuori nella giornata di ieri, in sostanza, non ha legami con l’aggiornamento iOS 15.1 che dovrebbe essere in uscita nel corso della prossima settimana. La release candidate 2 di iPadOS 15.1, infatti, è disponibile solo per coloro che hanno un iPad mini 6. Ecco perché anche fonti come MacRumors, in queste ore stiano chiarendo che non risulti disponibile una versione iOS 15.1 RC 2 di accompagnamento.

Secondo le informazioni al momento disponibili, gli sviluppatori registrati all’apposito programma possono scaricare iPadOS 15 RC dall’Apple Developer Center e, una volta installato il profilo, gli aggiornamenti beta saranno disponibili via OTA. Staremo a vedere se i dettagli di queste ore avranno o meno un effetto sul pacchetto software con iOS 15.1, annunciato in uscita entro la prossima settimana in Italia e nel resto d’Europa.