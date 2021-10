Sembrava un Napoli in affanno alla ricerca del gol quello visto ieri sera al Maradona nella prima parte del match contro il Legia Varsavia, valido per la terza giornata del Gruppo C di Europa League. Nel secondo tempo, poi, con l’ingresso di Osimhen, Fabian Ruiz e Politano, gli azzurri hanno ingranato la marcia riuscendo a rifilare una bellissima tripletta con le reti di capitan Insigne, Osimhen e Politano. Una vittoria molto importante, quasi obbligata, per poter continuare l’avventura nella competizione europea (da molti snobbata, ma a cui il Napoli ha dimostrato di tenere tanto).

Diverse sono le note positive della serata trascorsa, come il ritorno dal 1’ di Mertens (più volte vicino al gol), di Demme alla regia del gioco e di Juan Jesus come terzino sinistro. Purtroppo, invece, giungono brutte notizie dall’infermeria per il Napoli, in quanto nel corso della partita (precisamente al minuto 72) il difensore Kostas Manolas, in seguito ad un recupero in velocità per allontanare via la palla dai piedi dell’avversario, ha accusato un forte fastidio muscolare. Il greco stesso si era rivolto verso la panchina esclamando: “Mi sono stirato”.

In giornata il numero 44 azzurro si è sottoposto agli esami strumentali che hanno fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio: parliamo di una lesione di basso grado del grande gluteo destro, per cui Manolas ha già iniziato l’iter riabilitativo del caso (inizialmente si pensava a qualcosa di peggio). Una tegola non ci voleva proprio, soprattutto nel reparto difensivo. Il calciatore salterà sicuramente il prossimo big match, nonché derby del sole, contro la Roma nella nona giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Luciano Spalletti schiererà ancora una volta la coppia centrale composta da Koulibaly e Rrahmani (tra l’altro, il kosovaro sta dimostrando di avere grande carattere, grinta e concentrazione ogni volta che è sceso in campo).