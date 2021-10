Ci sono avvocati che stanno dedicandosi completamente alla missione di salvaguardare la Costituzione e assistere chi ha soprusi, anche se a farli è il governo. Tra di loro NINO MORIGGIA, che ha creato il Comicost, Comitato per le Libertà Istituzionali https://www.comicost.it che coordina vari avvocati in tutta la penisola e LINDA CORRIAS, una avvocatessa sarda la cui conoscenza va ben al di là di quella sui codici. A Linda ho già fatto ben tre interviste, che trovi su OptiMagazine a questi link: Red Ronnie intervista l’avvocato Linda Corrias: “Se una legge è ingiusta va combattuta”.

Durante la diretta di WE HAVE A DREAM, martedì scorso, mi sono collegato con Linda, che da giorni è a Trieste ad assistere e consigliare i portuali e chi organizza manifestazioni, e con Nino, di rientro da Genova dove ha fatto lo stesso con i manifestanti di quella città. Il loro lavoro è soprattutto quello di far mantenere la calma, di non reagire alle provocazioni, che a Trieste sono state violentissime, e a far da argine legale per tutte le leggi e i diritti umani che sono in questo momento calpestati da chi fa decreti a Roma e dagli ordini che danno i prefetti delle città. E questo weekend cosa accadrà? Arrivano messaggi allarmanti che annunciano interventi di un esercito europeo, ancora più spietato di quello italiano. L’importante è stare sereni e pregare, mandare frequenze positive verso il cielo. Guarda il video e condividili con i tuoi amici.

