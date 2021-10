Avril Lavigne in Italia nel 2022: i concerti inizialmente attesi per il 2021 sono stati riprogrammati. Le due date italiane di Avril Lavigne si terranno a Padova e a Milano, quest’ultima cambia location per spostarsi al Mediolanum Forum.

Le nuove date sono quelle del 4 marzo 2022 a Padova, Fiera, e del 6 marzo 2022 a Milano, al Mediolanum Forum di Assago.

I biglietti precedentemente acquistati per le date di marzo 2021 rimarranno validi per i nuovi show. Nuove disponibilità di biglietti su livenation.it e TicketOne.it.

Informazioni sul cambio di location per la data di Milano sono disponibili sul sito ufficiale di Live Nation. Per la data di Padova, i biglietti sono in vendita al prezzo di 48,30 euro per posto unico intero non numerato; per la data di Milano i biglietti sono disponibili a 48,30 euro nei settori del parterre in piedi, dell’anello B non numerato e dell’anello C non numerato.

I biglietti sono nominali. Per entrambi i concerti di Avril Lavigne in Italia è previsto che sui biglietti sia riportato nome e cognome dell’acquirente, che deve coincidere con l’utilizzatore. Entrambi gli eventi sono soggetti alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento.

Sarà consentito eseguire la procedura di cambio nominativo fino al giorno dell’evento online sul sito TicketOne.it e presso i punti vendita. Ogni utente può acquistare online su TicketOne un massimo di 6 biglietti per ciascun account correttamente registrato ed attivo.

In Europa verranno devoluti 2,00€ da ogni biglietto alla Fondazione di Avril Lavigne. The Avril Lavigne Foundation si occupa di supportare e aiutare le persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute.