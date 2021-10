Alla presentazione del documentario su Caterina Caselli c’erano proprio tutti, compresa la diretta interessata. Il film di Renato De Maria Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite è stato presentato questa mattina come Evento Speciale presso il Festival Del Cinema di Roma. In prima fila c’erano Madame, Sangiovanni, Motta, Raphael Gualazzi, Malika Ayane e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, tutti figli spirituali del Caschetto D’Oro che almeno una volta sono stati sfiorati dal suo intuito discografico.

Per l’occasione, non a caso, Giuliano Sangiorgi ha eseguito una cover di Nessuno Mi Può Giudicare prima di arrivare sul red carpet insieme alla sua talent-scout per eccellenza. Nel film di Renato De Maria viene celebrata la carriera della voce di Insieme A Te Non Ci Sto Più attraverso le testimonianze dei suoi autorevoli colleghi, presenti anche nel cast: Francesco Guccini, Paolo Conte, Giorgio Moroder, Mauro Malavasi, Stefano Senardi e Liliana Caselli.

Nel documentario su Caterina Caselli, inoltre, si celebra l’ascesa del Caschetto D’Oro da artista ribelle degli anni ’60 a imprenditrice di successo, con l’inevitabile contestualizzazione dell’esplosione beat degli anni ’60. Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite arriverà nelle sale solamente il 13, 14 e 15 dicembre.

Ciò che vedremo nel documentario su Caterina Caselli sarà dunque la storia di una donna che non ha mai perso la sua passione per la musica. Madame, del resto, sui suoi social ha pubblicato due scatti che la ritraggono insieme alla celebrata con la didascalia: “L’arte, le persone buone e l’amore sono le cose per cui vale la pena vivere”. Giuliano Sangiorgi ha documentato l’arrivo di Caterina Caselli sul red carpet e il loro abbraccio prima delle foto di rito.

Nel documentario su Caterina Caselli, inoltre, vedremo le testimonianze della diretta interessata, che insieme ai registi e agli ospiti ripercorre la sua carriera nell’olimpo della discografia, nonché il suo contributo a far conoscere la musica italiana nel mondo.