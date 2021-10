Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando senza sosta per consentire di migliorare sempre più il servizio di messaggistica e nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova versione beta di tale app. Stiamo parlando della versione 2.21.22.3 che, come evidenziato dai colleghi di WABetaInfo, introduce al suo interno una novità che con molta probabilità sarà apprezzata da molti utenti.

Cambia la visualizzazione dei video con il nuovo aggiornamento WhatsApp

Un altro capitolo dedicato a WhatsApp, dunque, dopo l’aggiornamento menzionato nei giorni scorsi. Al momento si parla chiaramente di fase tester, ciò significa che solo coloro che sono iscritti al programma beta di WhatsApp potranno iniziare a testare questa nuova funzionalità. Ricordiamo come, almeno per ora, questa versione beta sia stata diffusa esclusivamente per i dispositivi Android.

Dopo tale premessa è opportuno addentrarci maggiormente nei dettagli per capire questa funzione di WhatsApp in arrivo con la nuova beta 2.21.22.3. In poche parole quando si condivide un link di YouTube, Facebook o Instagram con un contatto su WhatsApp, l’applicazione permette di guardare questo video con la nuova modalità picture-in-picture e gli sviluppatori si stanno occupando di risistemare tale interfaccia, facendo leva su una nuova barra di controllo.

Attraverso questa barra di controllo si ha modo di poter mettere in pausa o riprendere rapidamente il video, aprire il video in modalità a schermo intero o chiuderlo. A quanto pare, si tratta di una novità che sarà attivata sia per quanto riguarda i video condivisi da YouTube (con la possibilità di scegliere due opzioni in modalità a schermo intero, ossia “Guarda più tardi” e “Condividi”) sia se si stia trattando di un qualsiasi altro contenuto video supportato.

Una bella iniziativa da parte di WhatsApp che per ora è presente solo in formato beta, ciò significa che si sta cercando di sistemare al meglio questa funzione, evitando che possano poi subentrare dei bug una volta rilasciata pubblicamente. A tal proposito non c’è al momento alcuna notizia su quando questa nuova funzionalità per i video di WhatsApp sarà implementata in una versione stabile dell’applicazione. Probabilmente nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni a riguardo.