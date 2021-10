Ci siamo: questa sera, giovedì 21 ottobre, alle ore 21.00 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena Napoli-Legia Varsavia, match valido per la terza giornata del Girone C di Europa League. Si tratta di una sfida molto importante per gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti, una partita che potrebbe significare il prosieguo nella competizione europea. Ricordiamo che i partenopei, nella classifica del Gruppo C, occupano la quarta ed ultima posizione, a quota 1 punto, mentre l’avversaria di questa sera è in vetta a quota 6 punti. Nel match giocato ieri sera, mercoledì 20 ottobre, tra Leicester e Spartak Mosca, i britannici hanno vinto in rimonta per 3-2. Il Napoli deve spuntarla a tutti i costi, vediamo insieme dove vedere la diretta TV e streaming del match.

Come già accennato sopra, la classifica parla chiaro e dice che il Napoli è obbligato a battere i polacchi per rimanere aggrappato alla qualificazione. Per ora gli azzurri hanno conquistato solamente un punto, grazie al pari in rimonta sul campo del Leicester, purtroppo sommato al ko subito in casa contro i russi. Il Legia Varsavia sta dimostrando di essere la vera rivelazione del Girone C in questa prima fase di partite. Il match di questa sera, in programma al Maradona alle ore 21.00, verrà trasmesso in diretta TV da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite), ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

La partita tra i partenopei ed i polacchi si potrà vedere anche in streaming sull’app di DAZN tramite smart TV compatibili, console come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) oppure usando i dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Napoli-Legia Varsavia, inoltre, sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go scaricando l’app sul pc, smartphone o tablet, e sul sito di TV8.