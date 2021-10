Il Samsung Galaxy Watch 4 è stato presentato pochi mesi fa insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 con a bordo il sistema operativo Wear OS, per cui in queste ore è stato annunciato un aggiornamento che porterà le possibilità di personalizzazione al livello successivo (utilizzando le parole del colosso di Seul). L’upgrade segna l’arrivo di più quadranti e complicazioni, con quattro watchface che mettono subito a disposizione più informazioni tra quelle più viste di frequente (tra cui ‘Info Brick‘, che consente di personalizzare i dati relativi alle misurazioni ritenute più importanti, come nel caso del battito cardiaco). Adesso è consentito inserire fino a 4 complicazioni sul quadrante ‘Animals’ (livello di batteria, promemoria, messaggi, contapassi).

Potrete anche inserire una GIF animata nel quadrante ‘My Photo+‘. Il colosso di Seul si è soffermato molto sui quadranti, arricchendoli anche di simpatiche animazioni per stimolare al movimento nel corso della giornata (come nel caso del quadrante ‘Steps Challange‘). L’ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy Watch 4 aggiunge anche nuovi controlli gestuali: si può muovere l’avambraccio verso il basso o verso l’alto per rispondere ad una telefonata, ruotare due volte il polso per rifiutarla, oppure si può inscenare il movimento attraverso cui si bussa ad una porta per lanciare un’applicazione o attivare una funzione determinata (senza dover premere alcun pulsante o toccare, in qualche modo, con mano l’orologio).

Infine, l’upgrade consente al Samsung Galaxy Watch 4 di impostare la sensibilità del rilevamento delle cadute, aggiungendo fino a 4 contatti a cui mandare un messaggio di emergenza. Gli utenti dei Samsung Galaxy Watch, Watch Active di 1 e 2 generazione, Watch 3 e 4 potranno attivare gratuitamente un abbonamento a Strava per 2 mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.