Si parla nuovamente di novità in cantiere a proposito della qualità DAZN, considerando il fatto che la piattaforma si appresta a lanciare sul mercato alcune migliorie che dovrebbero essere particolarmente apprezzate dal pubblico. Nello specifico, oggi 21 ottobre conosciamo sia le aree di intervento da parte dei tecnici, sia le tempistiche necessarie allo staff affinché si possa garantire finalmente un valore aggiunto ai clienti, nonostante la riproduzione dei contenuti avvenga in streaming.

Cosa cambia sulla qualità DAZN da novembre

Un ulteriore tassello che dobbiamo prendere in esame, dopo aver riportato notizie nella giornata di ieri sul clima disteso che è stato avvertito durante la riunione di Lega. La qualità DAZN è destinata a fare passi in avanti, in quanto dovremmo toccare con mano una volta per tutte l’aggiunta del profilo di streaming in risoluzione Full HD. Una nuova opzione che, per forza di cose, andrà ad affiancarsi alle altre che in questo momento risultano disponibili. Dettaglio non di poco, se andiamo ad analizzare più da vicino i numeri.

Basti pensare al fatto che, ad oggi, lo standard migliore in termini di qualità diffusa da DAZN non è andata oltre la soglia di 720p da 6,6 mbit/sec, garantendo al pubblico un risultato complessivo inferiore rispetto a quello al quale ci siamo abituati negli anni scorsi con le trasmissioni tramite satellite. Andremo quantomeno a colmare questo gap, considerando il fatto che nelle prime giornate di campionato gli utenti si siano lamentati soprattutto della qualità DAZN, dal punto di vista delle immagini.

Quando arriverà l’aggiornamento sulla qualità DAZN? Le ultime notizie ci parlano di un miglioramento che esordirà sul mercato nella seconda metà di novembre. Qualcuno parla della data compresa tra il 20 ed il 22 novembre, subito dopo la pausa. Possibile, però, che il tutto slitti al weekend successivo, tra il 26 ed il 28 novembre. Lo stream Full HD sarà 1080p, superando il 1080i diffuso da Sky.