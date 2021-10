Sta circolando e non poco in queste ore la mail con buono regalo Amazon di Halloween annesso: nelle caselle di posta elettronica di diversi italiani c’è una nuova missiva che nasconde una trappola per ignari malcapitati. Meglio capire di che cosa si tratta per cercare di evitare una truffa più che pericolosa.

La nuova mail con buono regalo Amazon, tra l’altro a tema Halloween, ha l’aspetto di quella postata in apertura articolo. Non si tratta di una comunicazione ufficiale del noto store, semmai di un tentativo di raggiro che usa proprio il rinomato brand di e-commerce per fare breccia nelle persone. Sfruttando la ricorrenza imminente di fine ottobre, il messaggio in inglese fa riferimento ad una vincita in palio di ben 100 dollari in gift card per chi parteciperà ad un sondaggio di pochi minuti. Tutto molto semplice e lineare, peccato sia l’ennesima truffa in cui non bisognerà cedere.

I pericoli che si corrono fidandosi proprio della missiva appena ricevuta sono concreti. Non dando alcun seguito al messaggio di posta elettronica, magari cestinandolo immediatamente dopo averlo etichettato come spam, si potranno pure dormire sonni tranquilli. Al contrario, provando a vincere il falso buono regalo per Halloween si finirà su un sito altrettanto fake di Amazon e si finirà con il fornire dati sensibili che potranno essere usati a nostro discapito. Il riferimento è soprattutto alle informazioni associate a carte di credito o di debito, dunque agli account di home banking personali.

L’ultima mail con buono regalo Amazon sfrutta l’appeal dell’imminente festività di Halloween. A breve, non mancheranno di certo neanche le missive truffaldine a tema natalizio. Meglio alzare la guardia dunque e mantenerla alta a sufficienza per il futuro. Le modalità di estorsione di dati sensibili saranno grosso modo sempre le stesse e dunque potranno essere riconosciute.