Sarà in radio da venerdì 22 ottobre Religiosamente de La Rappresentante di Lista, il terzo singolo estratto da My Mamma, quarto album in studio del gruppo.

Già disponibile negli store digitali insieme all’interno progetto di inediti, è il brano che riporta in radio il progetto musicale nato dall’incontro della cantante Veronica Lucchesi e del polistrumentista Dario Mangiaracina.

Religiosamente de La Rappresentante di Lista è una canzone che parla di abbandono e dell’abbandonarsi, come lasciarsi andare a un sentimento.

“Dentro di essa scorre il suono del mare, del sale, della festa da cui a poco a poco ci allontaniamo. Religiosamente si tuffa nei ricordi e nelle sensazioni che per forza del tempo si consumano, svaniscono o si affievoliscono. Sono momenti che affiorano alla memoria e che vorremmo trattenere con noi e altre volte scacciare. Come è difficile lasciare andare tutta questa vita”, racconta La Rappresentante di Lista che ha dato alle stampe il nuovo disco di inediti dopo la sorprendente partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Dal palco del Teatro Ariston, il duo indie ha raggiunto il grande pubblico per fasi apprezzare dalle note del brano Amare, certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche. Il singolo anticipava l’album My Mamma, presentato dal vivo in un tour estivo nel corso del quale la band ha calcato i palchi di tutta Italia.

Testo Religiosamente de La Rappresentante di Lista

Vorrei tuffarmi in mare

Contro il vento

Respirare tra le onde il sale

Religiosamente

Voglio che mi torni in testa

L’odore

Quella festa

Quelle tue parole accese a cui credevo intensamente

Tutto mi sembra normale

Contro il tempo

Stanotte io vorrei provare quella gioia

E se tu fossi qui

Potrei lasciarmi andare, andare, andare, andare, andare

Piangerei, urlerei

Per non lasciarti andare, andare, andare, andare, andare

Cullami e basta, oh mare

Sputo al vento

E mi ritorna in mente il giorno che eravamo

Sconosciuti io e te

Non c’era giorno senza di te

Le onde sulla sabbia

Il sole in testa

Il tuo ricordo dentro di me

Si allontana