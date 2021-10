Il libro de La Rappresentante Di Lista esce il 28 ottobre. Il primo romanzo del duo pop è in realtà nato diversi anni fa, nel 2011. Si intitola Maimamma e vedrà la luce solo alla fine del mese per portare all’attenzione del pubblico la storia di Lavinia, la protagonista del racconto.

“Sembra strano a dirsi, ma la storia che abbiamo scritto in questo romanzo è nata insieme a noi nel 2011”, hanno detto Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i due componenti de La Rappresentante Di Lista. Nel 2021 hanno raggiunto ampia visibilità grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, tra i Campioni, con il brano Amare.

Poi un tour in tutta Italia e intanto singoli e un album molto apprezzato. Questa settimana è atteso in radio li brano Religiosamente, il nuovo singolo estratto da My Mamma, quarto album in studio del gruppo che ha visto la luce dopo essere stato anticipato sul palco del Teatro Ariston.

Per il duo de La Rappresentante Di Lista, però, ora al progetto musicale c’è un libro, il primo romanzo, disponibile in libreria dal 28 ottobre.

Hanno rimesso mano di recente a quel racconto e gli hanno donato nuova vita. La storia è quella di Lavinia, diventata un’ossessione per il duo, “la sua storia ci ha travolti, ed è entrata nel nostro ultimo album”, spiegano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Tra qualche giorno Lavinia uscirà dal cassetto per iniziare a vivere una vita propria, a partire da un instore tour con i fan.

Le date dell’instore tour de La Rappresentante di Lista

Palermo – Giovedì 28 ottobre | ore 18 Cinema Rouge et Noir

È consigliata la prenotazione a: eventi.palermo@lafeltrinelli.it

Milano – Venerdì 29 ottobre | ore 18.30 Feltrinelli Milano Piazza Piemonte

È consigliata la prenotazione a: eventi.milano1@lafeltrinelli.it

Padova – Martedì 2 novembre | ore 18 Centro Polivalente San Gaetano

È consigliata la prenotazione a: eventi.padova@lafeltrinelli.it

Genova – Mercoledì 3 novembre | ore 18 Feltrinelli Genova via Ceccardi

È consigliata la prenotazione a: eventi.genova@lafeltrinelli.it

Bologna – Giovedì 4 novembre | ore 18 Galleria Acquaderni

È consigliata la prenotazione a: eventi.bologna@lafeltrinelli.it

Arezzo – Venerdì 5 novembre | ore 18 Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino

È consigliata la prenotazione a: arezzo@feltrinellifranchising.it

Roma – Lunedì 8 novembre | ore 18 Galleria Alberto Sordi

È consigliata la prenotazione a: eventi.roma1@lafeltrinelli.it