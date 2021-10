Giuliano Sangiorgi si sposa ma nessun dettaglio è ancora stato divulgato sulla cerimonia. La sua compagna si chiama Ilaria e i due condividono ormai da tempo le loro vite. Hanno anche una figlia, Stella, nata nel 2018.

Il loro è ormai un rapporto solido ma la coppia è anche piuttosto riservata al punto che sembra che si siano già tenute feste di fidanzamento top secret per la condivisione della notizia con i parenti e con gli amici più stretti.

Giuliano Sangiorgi si sposa e la notizia appare tra le chicche di gossip del settimanale Chi Magazine. Dopo lunghi anni di fidanzamento, sembra che Giuliano e Ilaria siano decisi e proseguano speditamente verso l’altare. Sono già una famiglia e convivono da qualche anno.

Nessun dettaglio aggiuntivo è al momento trapelato sulla cerimonia di nozze. Non si sa né dove né quando verrà celebrato il matrimonio tra Giuliano Sangiorgi e Ilaria. La data precisa non è nota, non si conosce lo stato dei preparativi e probabilmente per avere qualche particolare bisognerà aspettare che effettivamente si celebri.

Giuliano e Ilaria sono infatti da sempre estremamente riservati e poco inclini al gossip. Pochissime e rare le parole di Giuliano sulla sua compagna, che in quell’unica intervista in cui ha parlato di lei ha detto: “Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci”.

I due condividono le origini pugliesi. Giuliano Sangiorgi è di Nardò (Lecce), Ilaria è cresciuta a San Donato, anche questo in provincia di Lecce.