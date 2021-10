Dopo settimane di attesa, abbiamo finalmente notizie più concrete per quanto riguarda il bonus terme del 2021. Argomento da noi trattato ad inizio mese con un altro approfondimento, oggi finalmente possiamo analizzare più da vicino alcune date che potrebbero tornare molto utili a chi vuole conoscere l’elenco delle strutture che aderiranno al progetto. In questo modo, infatti, tutti sapranno come e quando usufruire di un’ulteriore misura che ambisce a dare ossigeno agli italiani, ma anche ad un settore che ha pagato a caro prezzo l’impatto della pandemia.

Nuovi dettagli sul bonus terme del 2021 e date per conoscere l’elenco delle strutture

Fondamentalmente, le notizie raccolte oggi 21 ottobre sono utili per cerchiare in rosso alcune date fondamentali in Italia. Chi vuole sfruttare al massimo il bonus terme del 2021, infatti, dovrà necessariamente appuntare sul calendario due giorni ben precisi. In primo luogo, a partire dal 28 ottobre potremo iniziare a consultare l’elenco delle strutture in cui si potrà utilizzare il bonus. Dalle ore 12 di quel giorno, infatti, i titolari delle singole imprese potranno recarsi all’interno della piattaforma gestita da Invitalia e procedere con la registrazione.

Dopo questa fase, ne avremo un’altra dedicata ai potenziali clienti delle strutture, in quanto a partire dal giorno 8 novembre tutti coloro che vorranno sfruttare il bonus terme 2021 potranno prenotarsi ed ottenere lo sconto previsto dall’attuale normativa. Provando a rinfrescare la memoria a tutti, si tratta di uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali che andremo a scegliere a partire dall’8 novembre, coprendo fino a un massimo di 200 euro.

Sono stati stanziati poco più di 50 milioni di euro per il bonus terme 2021, motivo per il quale oltre a consultare l’elenco delle strutture che aderiranno, dovremo fare in fretta per evitare che i fondi possano risultare in esaurimento. Che ne pensate di questa misura?