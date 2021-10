L’anime di culto Cowboy Bebop arriva su Netflix ad ottobre, disponibile in tutto il mondo coi suoi 26 episodi. Un evento che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati in attesa dell’altro ambizioso progetto della piattaforma streaming legato al brand, ovvero il tanto chiacchierato adattamento in live-action della serie. Le avventure di Spike Spiegel e soci saranno portate sul piccolo schermo con degli attori in carne e ossa, in una nuova versione che tenterà di ricreare quanto più possibile le atmosfere uniche e lo stile inconfondibile della serie originale.

Cowboy Bebop, diretta dal regista Shinichiro Watanabe e impreziosita dalla travolgente colonna sonora della talentuosa compositrice Yoko Kanno, stregò il pubblico giapponese alla fine degli anni ’90 fin dal suo debutto. Allo stesso modo, qualche anno dopo, la serie sortì lo stesso effetto sugli spettatori di tutto il mondo, compreso quello italiano grazie a MTV che all’epoca portò nel nostro Paese numerosi anime di successo.

Cowboy Bebop è ambientata in un futuro lontano, in cui gli umani si spingono fin nello spazio alla ricerca di fortuna: un’insolita compagnia formata dagli scapestrati Spike, Jet, Faye e Ed (e insieme al cagnolino Ein), si avventura in giro per la galassia, coi suoi componenti nelle vesti di cacciatori di taglie per guadagnarsi da vivere. Ogni episodio racconta una delle tante vicende in cui i protagonisti si ritrovano loro malgrado, circondati da eventi sfortunati, criminali in cerca di vendetta e fantasmi del passato che continuano a perseguitarli.

Il punto forte di Cowboy Bebop è il modo in cui temi esistenziali come la solitudine, i rimpianti e il dover convivere con le proprie scelte si mescolano ad azione, umorismo e divertimento in un mix peculiare. Le atmosfere noir e le musiche jazz e pop che accompagnano ogni puntata completano il quadro di una delle serie più influenti dell’animazione giapponese, considerata all’unanimità, da pubblico e critica, un vero caposaldo del suo genere. Queste premesse non potevano che scatenare una forte curiosità in tutti gli appassionati di anime quando Netflix annunciò di essere al lavoro su una serie live-action.

In occasione del debutto di Cowboy Bebop il 21 ottobre, Netflix ha pensato bene di condividere su YouTube un primo assaggio della serie live-action: nel teaser, l’iconica sigla (con l’indimenticabile pezzo Tank! dei The SeatBelts) ricreata in un misto di animazione e live-action ricalca in maniera piuttosto fedele le scene della versione originale, seppur con alcune differenze, mostrando alcune sequenze tratte dalla serie inedita in arrivo il 19 novembre. Un’ottima occasione, quella offerta da Netflix, per rivivere lo spirito di Cowboy Bebop guardando (o riguardando) la serie anime originale in attesa del prossimo adattamento.