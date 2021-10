Astrid e Raphaelle 2, dopo aver superato il giro di boa della programmazione in prima tv su Giallo, è ormai a un passo dal finale di stagione.

Gli ultimi appuntamenti con Astrid e Raphaelle 2 sono previsti il 21 e 28 ottobre, con due episodi a sera in prima visione assoluta per l’Italia sul canale 38 del digitale terrestre, che distribuisce in esclusiva la serie franco-belga.

Nei restanti episodi di Astrid e Raphaelle 2, le protagoniste incarnate da Sara Mortensen e Lola Dewaere indagheranno su nuovi casi di omicidio, cercando di venire a capo di intricate scene del crimine in cui nulla è come sembra a prima vista. Ecco le trame degli episodi 5 e 6 della seconda stagione, intitolati rispettivamente Caccia alle Streghe e Il Golem, in onda giovedì 21 ottobre alle 21.10 su Giallo.

Una giovane madre che ha appena partorito viene trovata morta. Il suo bambino è scomparso e strani rituali visibili sulla scena del crimine portano le indagini su pratiche di stregoneria.

Uno dei soci di un’azienda high-tech viene assassinato. La scena del crimine suggerisce che questo ebreo ortodosso potrebbe essere stato vittima del Golem, una mitica creatura di argilla che obbedisce agli ordini del suo creatore.

La programmazione di Astrid e Raphaelle 2 è ormai prossima alla conclusione su Giallo. Giovedì 28 ottobre, sempre in prima serata, vanno in onda gli ultimi due episodi inediti di questa seconda stagione, composta come la prima da 8 capitoli. Ecco le trame degli episodi finali.

Un uomo ha un attacco di delirio dopo essere stato drogato e dopo essere stato sconfitto a un’asta. Astrid e Raphaelle si mettono sulle tracce di un prezioso manoscritto.

Una donna accusata di aver ucciso il suo padrino agli Alcolisti Anonimi è determinata a dimostrare la sua innocenza. Astrid e Raphaelle faranno di tutto per aiutarla.

Astrid e Raphaelle 2, oltre che sul canale 38 del digitale terrestre, è in onda contemporaneamente in live streaming sul sito di Discovery+.