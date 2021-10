Se siete alla ricerca di un fantastico smartwatch allora non potete perdervi l’incredibile offerta di oggi 21 ottobre su Amazon relativa all’ottimo Amazfit GTS 2e, disponibile al prezzo di 83,99 euro (anziché 129,90 euro di listino) nella colorazione verde e adatto sia per donna che per uomo. Per chi ancora non lo conoscesse, questo orologio intelligente si presenta con un perfetto mix di eleganza e sportività e con tante funzionalità molto interessanti ed utili. Il wearable offre la funzione di misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), è, inoltre, dotato del BioTracker sviluppato da Huami, il sensore ottico di bio-tracciamento PPG di seconda generazione, e monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la qualità del sonno e del livello di stress personale (rilassato, normale, medio o alto). L’orologio ha 90 modalità sportive integrate e resiste all’acqua fino 5ATM.

Amazfit GTS 2e sfoggia un display AMOLED HD sempre attivo da 1,65 pollici coperto da un vetro curvo. Presenta, inoltre, un design sottile e leggero senza cornici. Vediamo insieme le altre caratteristiche tecniche del dispositivo del marchio cinese. L’indossabile offre più di 50 stili tra cui scegliere e oltre 40 Always On Display. Vi è la possibilità di caricare anche le vostre immagini sullo sfondo del quadrante. Il device mostra un design più sofisticato, un corpo più sottile ed una batteria ad elevata capacità, in grado di offrire una durata dell’autonomia estesa fino a 14 giorni di attività con un utilizzo tipico.

Insomma, questo e tanto altro ancora lo troverete a bordo dell’Amazfit GTS 2e, oggi in offerta nella colorazione verde su Amazon all’incredibile prezzo di 83,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Cosa aspettate, affrettatevi all’acquisto senza perdere altro tempo.