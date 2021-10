Il Realme Watch T1 è stato appena presentato in Cina, mostrandosi come un orologio smart, ma anche tradizionale. Pur non potendo godere di una vera e propria piattaforma software, come nel caso di watchOS o Google Wear (un dettaglio che potrebbe anche non giocare a suo svantaggio), l’indossabile riuscirà comunque a lasciare il segno. Il Realme Watch T1 integra uno schermo AMOLED circolare con risoluzione di 416 x 416 pixel a 325ppi e refresh da 50Hz. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, con resistenza all’acqua fino a 50 ATM.

Il Realme Watch T1 presenta due tasti fisici sul lato destro, oltre che il Bluetooth 5.0, il GPS e l’NFC, con 4GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 228mAh, con ricarica magnetica (da 0 a 90% in appena 35 minuti). Tra i sensori presenti a bordo il giroscopio, di luce ambientale, l’accelerometro, la bussola, del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (tutto il parco completo, per farvela breve). Lo spessore del Realme Watch T1 è di 10,2mm, con disponibilità nelle colorazioni Black, Mint, Olive Green. Tra le funzionalità presenti, il tracking di 110 tipi di attività sportive, il supporto alle chiamate grazie alla connettività Bluetooth, oltre 50 watcfaces tra cui poter scegliere, il monitoraggio 24/7 del battito cardiaco, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue.

ARTICOLI CORRELATI

Il Realme Watch T1 ha un prezzo di circa 93 euro al cambio attuale, anche se, almeno per adesso, è disponibile solo in Cina (non sappiamo se arriverà mai in altri mercati). Un indossabile dal costo più che contenuto, destinato a far parlare molto di sé d’ora in avanti (sperando possa arrivare anche in Europa, ovviamente). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.