Il teaser di Cowboy Bebop su Netflix anticipa lo stile della serie live action, in arrivo il prossimo 19 novembre.

Si chiama The Lost Session ed è un mini episodio di circa di 2 minuti che presenta i protagonisti: il cacciatore di taglie Spike Spiegel e i suoi partner, Jet e Faye.

Nel video, lo strambo trio riceve una chiamata per la loro prossima missione. Faye, però, parte da sola, mentre Spike sceglie di fare una sosta culinaria (con i noodles) prima di andare a caccia. In un montaggio video, intravede la sua nemesi, Vicious, suo ex partner armato di katana diventato gangster.

L’anime originale è stato sviluppato tra il 1998 e il 1999 dal team creativo noto come Hajime Yatate, guidato dal regista Shinichiro Watanabe, ed è composto da 26 episodi. Il live action adatta alcuni dei tratti distintivi stilistici del cartone giapponese: tra un’estrema profondità di campo tra primi piani diretti e personaggi sullo sfondo, agli angoli inclinati, e dialoghi umoristici e sadici. Come l’ultima discussione tra i tre protagonisti nel teaser, in cui spiegano come uccidere una taglia per poter essere pagati.

Gli adattamenti live action degli anime giapponesi non sempre soddisfano i fan. Basti ricordare il film di Death Note, un flop non paragonabile al capolavoro del mangaka Tsugumi Ōba. Lo showrunner della serie Netflix, Andre Nemec, ha dichiarato che non intende rivisitare l’anime, ma piuttosto espandere il suo universo.

Nel cast della serie tv, John Cho nel ruolo di Spike, Mustafa Shakir è Jet, e Daniella Pineda interpreta Faye.

Per un breve ripasso, o semplicemente per chi vuole entrare nell’universo di The Bebop, l’anime sarà disponibile sulla piattaforma in streaming dal 21 ottobre.

La breve clip di Cowboy Bebop su Netflix è al momento disponibile solo in lingua originale, e potete guardarla qui sotto: