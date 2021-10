Rocco Hunt duetta con Fabri Fibra. Questo il primo feat che troveremo in Rivoluzione, il nuovo album del rapper di Salerno annunciato nei giorni scorsi come seguito ideale di Libertà (2019).

I due rapper si mostrano insieme in uno scatto pubblicato sui social. Fabri Fibra e Rocco Hunt si ritrovano così per la prima volta insieme in una traccia alla quale il rapper milanese ha partecipato attivamente offrendo le barre di una strofa:

“I testi che rimangono nel tempo sono quelli che raccontano qualcosa di noi. Con Rocco Hunt ho scritto una strofa sulla lealtà nel gioco e nella vita, per me molto importante. Vada come vada”.

“Questo è Rap, bro”, scrive Rocco Hunt sui social. Nelle ultime ore l’artista salernitano aveva dato appuntamento ai suoi follower alle 14:30 di oggi, stesso orario in cui aveva annunciato l’uscita di Rivoluzione. L’album sarà fuori il 5 novembre 2021.

In questo nuovo album Rocco Hunt intende esplorare le sue origini e da esse trarre una lezione, quella di un guerriero. Lo dimostra la copertina resa nota con l’annuncio del disco, che mostra il volto del rapper secondo lo stile dell’artista Jorit, noto per mostrare i volti dei personaggi con i segni della scarificazione per sottolineare il loro coraggio (vedasi San Gennaro, Maradona, Ilaria Cucchi e tanti altri).

Di coraggio, infatti, si parla nella descrizione che Rocco Pagliarulo – questo il nome di battesimo di Rocco Hunt – ha accompagnato all’annuncio del disco: “Le cicatrici che portiamo sono la conseguenza di ciò che abbiamo vissuto, le accettiamo, impariamo a conviverci, fanno parte di noi“.

Per il momento non è dato conoscere la tracklist del disco, e dall’annuncio del singolo in cui Rocco Hunt duetta con Fabri Fibra possiamo intuire che tra gli inediti ci saranno altri featuring eccellenti. Il rapper potrebbe rivelare altre novità nelle settimane a venire.