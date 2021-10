Si parla tanto di un nuovo restock da oggi 20 ottobre, con relativa disponibilità PS5 oggi 20 ottobre, in riferimento alla recente mossa di Sony negli Stati Uniti. Una potenziale svolta, da verificare nelle prossime ore, che fa il paio con l’iniziativa di marketing che abbiamo citato la scorsa settimana sulle nostre pagine per gli utenti che attendono il momento giusto. Già, perché in un anno la situazione è migliorata relativamente sotto questo punto di vista e in Italia sono tanti i potenziali acquirenti ancora a bocca asciutta.

Cosa sappiamo su restock e disponibilità PS5 il 20 ottobre con Sony negli USA

Le informazioni raccolte finora, effettivamente, ci parlano di una disponibilità PS5 particolarmente interessante, considerando il fatto che, a differenza dei precedenti rifornimenti, questo potrebbe durare addirittura cinque ore. Come se non bastasse, non si parla di un quantitativo limitato. Dunque, gli utenti americani potranno seguire gli sviluppi di questa vicenda all’interno dell’apposita pagina di Sony, in modo da comprendere quando ci sarà effettivamente il restock di cui tanto si parla in queste ore.

Dettaglio non di poco conto. Mentre ci aspettiamo di vedere molte offerte del Black Friday per PS5 su giochi e accessori, trovare una console durante le festività natalizie potrebbe essere complicato, soprattutto qui in Italia. Ecco perché occorre sfruttare al massimo queste opportunità, in attesa che si sappia qualcosa anche su iniziative commerciali di Sony nel nostro continente. A tal proposito, la svolta americana potrebbe risultare molto interessante anche qui da noi.

Non resta che tenere gli occhi aperti, fermo restando che il black friday 2021 difficilmente porterà con sé novità rilevanti in termini di restock e disponibilità PS5, se pensiamo al fatto che ci siano grosse difficoltà in merito da oltre un anno. Siete riusciti ad acquistarla, di recente, a prezzo di listino?