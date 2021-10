Grande attesa per l’arrivo di Sabrina in Riverdale 6. La strega protagonista de Le terrificanti Avventure di Sabrina, serie legata all’universo Archie Comics, visiterà la città per aiutare Cheryl con un incantesimo.

Come svelato nel trailer della sesta stagione, in arrivo negli USA dal 19 novembre, Kiernan Shipka riprenderà il ruolo di Sabrina Spellman per un episodio come guest star. Non è una novità per i lettori dei fumetti, dato che i due mondi letterari si sono incontrati diverse volte sulle pagine.

Il finale della quinta stagione di Riverdale si era concluso con Cheryl che scopriva la verità sui suoi antenati, bruciati al rogo durante la caccia alle streghe, e aveva deciso di lanciare una maledizione sugli abitanti della città. Riverdale 6 ripartirà proprio da qui, con le conseguenze del maleficio che non sarà un caso isolato. Bisogna sottolineare che l’arrivo di Sabrina Spellman è previsto solo in un unico episodio evento, il quinto della prossima stagione.

Il nuovo trailer anticipa anche una delle possibili sottotrame. Archie e Betty hanno deciso di fare il passo successivo nella loro relazione e ciò include avere un bambino insieme. La giovane resterà incinta? E poi ancora: Veronica e Reggie sono ormai una coppia; pare ci sarà un nuovo episodio musical (o comunque rivedremo Kevin e Veronica esibirsi sul palco, come nelle passate stagioni); mentre culti e magia cominciano a prendere piede a Riverdale, segno che Sabrina Spellman sta arrivando.

Resta da capire in che modo la giovane strega sarà presente nell’episodio. Infatti, nel finale di serie de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la protagonista si era sacrificata per salvare i suoi cari e la città di Greendale. Sarà Cheryl a richiamarla dall’Oltretomba per aiutarla a portare a termine il suo incantesimo?

Potete guardare il nuovo trailer di Riverdale 6 qui di seguito: