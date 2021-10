Kate Walsh è tornata sul set di Grey’s Anatomy la scorsa estate per girare alcuni episodi nei panni di Addison Montgomery, personaggio storico della serie nonché protagonista per sei stagioni dello spin-off Private Practice. Gli episodi si sono rivelati pochissimi, soltanto due, e l’attrice è già tornata in Australia, dove vive da circa un anno insieme al nuovo compagno, un imprenditore del settore agricolo, con cui convive a Perth.

Kate Walsh si dice soddisfatta di questo ritorno, seppur breve, nella diciottesima (e forse ultima?) stagione di Grey’s Anatomy, che resta la serie più popolare in cui abbia mai recitato. Ha accettato di tornare proprio per restituire al pubblico un po’ dell’affetto che ha ricevuto per il personaggio di Addison, spinta anche dalle tante apparizioni di guest star nella scorsa stagione legata alla pandemia.

Parlando con Variety Kate Walsh ha raccontato così questa parentesi nei panni di Addison nella nuova stagione del medical drama di ABC.

Penso che sembri riuscito. Ne sono rimasta molto soddisfatta e felice. E, onestamente, ho sempre pensato questo: lo fai per i fan. Una delle grandi esperienze di essere stata in Grey’s ai tempi, quando è iniziato, è stato questo folle impatto di essere acclamata dalla critica ed essere un lavoro piacevole come attore, con un riscontro di massa e i fan che lo adorano.

Poco prima di questa reunion Kate Walsh ha casualmente incontrato Patrick Dempsey, che ha interpretato Derek Shepherd per un decennio ed è riapparso nella scorsa stagione, su un volo dalla Francia agli Stati Uniti, appena un mese prima del suo ritorno sul set.