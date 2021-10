Il nuovo singolo di Ghali è Wallah, e ha finalmente una data. Il rapper milanese aveva giocato con i fan fino all’ultima ora, postando l’immagine di uno scheletro con la didascalia: “Aspettava il mio nuovo singolo”. Ultimamente Ghali si è più volte prestato come testimonial per grandi brand, da Benetton a McDonald’s. Per questo il rapper è stato attaccato da tanti hater.

Ghali e gli hater

Nelle storie di Instagram Ghali ha risposto alle critiche furenti degli hater, che per la sua continua partnership con Benetton e McDonald’s lo hanno accusato di vendersi alle multinazionali. La replica di Ghali non si è fatta attendere: “Siete abbagliati da stron*ate”, scrive il rapper, e spiega loro che nessuno di questi attacchi lo farà desistere da rincorrere i suoi sogni.

Non solo. Il rapper li indica come ribelli di loro stessi perché “non riuscite ad accettarvi”, per questo vivono un “inferno anticipato”. In ultima battuta – ma anche in apertura del testo – Ghali dà un’ultima stoccata: “Ovvio che mi vendo, se mi comprate”.

Ghali decide di dare priorità a chi gli vuole bene anziché sprecare il suo tempo con gli hater:

“Da quando anni fa un fan mi disse: ‘Hai poco tempo per chi ti segue, usalo per chi ti vuole bene e non per chi ti vuole buttare giù’, ho iniziato a fare così. Però io voglio farvi capire che vi vedo, vi sento e mi date tanta forza per andare avanti dai tempi di Troupe D’Elite”.

Il nuovo singolo di Ghali

Wallah è il nuovo singolo di Ghali. Il brano è stato reso disponibile da McDonald’s con l’acquisto di un Big Mac. I fan possono ascoltare il brano inquadrando il QR-code sulle copertina consegnata insieme al panino, ma c’è di più. L’anteprima del brano diffusa su YouTube ha un testo incomprensibile, presumibilmente in lingua araba, e solamente con la cartolina del Big Mac è possibile comprendere il testo.

Lo stesso Ghali lo ha annunciato nelle storie: “Il nuovo singolo? Lo capisci solo se provi il Big Mac”. L’iniziativa nasce dalla novità annunciata dalla catena di fast-food, con una nuova ricetta del panino più famoso. Il nuovo singolo di Ghali sarà disponibile dal 29 ottobre.