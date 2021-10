Tutto tace su un possibile ritorno di Al Pacino in Hunters 2. Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, il produttore esecutivo Simon Kinberg e il creatore della serie David Weil hanno svelato che le riprese della seconda stagione della serie Amazon sono attualmente in corso.

“Mi metterò nei guai per averlo detto, ma abbiamo completato la nostra parte delle riprese negli Stati Uniti e gireremo in Europa nei prossimi giorni”, ha detto Weil a EW. “Quindi, siamo molto nel pieno della produzione e spero che ad un certo punto parleremo l’anno prossimo dell’uscita della seconda stagione di Hunters”.

Il grande villain di Hunters 2 è stato svelato nel finale della prima stagione: si tratta di Adolf Hitler, che vediamo solo inquadrato di schiena mentre si avvicina a un pranzo di famiglia nella sua tenuta segreta. Proprio così, il Führer è ancora vivo e vegeto.

“Voglio mantenere la promessa che ho fatto al pubblico alla fine della prima stagione”, ha proseguito Weil. “Penso che l’introduzione del personaggio forse più malvagio della storia meriti una stagione tutta per lui. La mia speranza è che ci sia una grande quantità di brivido e terrore, emozione, cuore, catarsi, pericolo e spero di offrire una stagione ancora più grande, che si basi sulla precedente e ripaghi il nostro pubblico.”

Come è stato annunciato, Jennifer Jason Leigh sarà la nuova protagonista della serie, affiancata da Logan Lerman e Jerrika Hinton. L’attrice di The Hateful Eight interpreta una brillante cacciatrice di nazisti di alto livello di nome Chava.

Quando gli è stato chiesto se Al Pacino sarebbe tornato in qualche modo, Weil, comprensibilmente, ha risposto con un “no comment”. Il personaggio del grande attore americano è stato ucciso nel finale della prima stagione da Jonah (Lerman), dopo aver scoperto il suo tradimento. L’uomo si è finto Meyer Offerman, sopravvissuto all’Olocausto e leader dei Cacciatori, ma il suo vero nome è in realtà Wilhelm Zuchs, un ex medico nazista.