Il Cacciatore 3 debutta su Rai2, coi primi due episodi, il 20 ottobre in prima serata dalle 21.20: il protagonista Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, torna a dare la caccia alla mafia corleonese nei primi anni ’90, mettendo a repentaglio la propria vita pur di non arrendersi di fronte all’escalation della criminalità organizzata palermitana.

Ne Il Cacciatore 3 Barone ha già messo a segno la cattura di Brusca, ma ora è il momento di fermare una nuova corrente di Cosa Nostra che è più astuta e moderna, che non opera con le bombe ma infiltrando i suoi uomini nelle istituzioni locali e nelle aziende. A dagli manforte, imponendo la propria presenza nell’indagine su Aglieri e Provenzano, è una nuova collega, interpretata da Linda Caridi, che saprà farsi spazio in Procura con la sua determinazione.

Altra new entry de Il Cacciatore 3 è Peppino Mazzotta (noto ai più come il braccio destro del commissario Montalbano nella fiction di Rai1), nel ruolo del poliziotto Nicola Calipari, che sarebbe poi diventato l’agente del Sismi che liberò Giuliana Sgrena e sacrificò la sua vita per salvarla dal fuoco amico statunitense a Baghdad nel 2005. Altra novità del cast, Danilo Arena, nei panni di un ragazzo ansioso di entrare nel mondo della criminalità organizzata.

Il Cacciatore 3, nuova stagione della serie liberamente tratta dal libro Il Cacciatore di Mafiosi di Alfonso Sabella, entra anche sul piano più personale della vita di un magistrato antimafia: in questi otto episodi Barone affronta anche una crisi personale profonda, quando è costretto ad allontanarsi da sua figlia e a proteggersi vivendo in un bunker, mentre i mafiosi a cui dà la caccia si muovono indisturbati tra ampie campagne. La serie è girata tra Palermo, Alghero e Roma, questa terza stagione vede Barone protagonista anche di una fuga verso nord.

Nel primo episodio de Il Cacciatore 3 dal titolo Boom, il pubblico ministero Saverio Barone è ancora nel mirino del mafioso Vito Vitale e per questo vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, privato dei suoi affetti e della possibilità di vedere sua figlia Carlotta. Ma il pm si è isolato anche per lavorare all’indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, fascicolo che gli ha affidato il suo capo Elia. Esponenti di una nuova mafia, abile ad infiltrarsi tra i colletti bianchi di uffici e ministeri, Aglieri e Provenzano rappresentano, proprio per questo potere di penetrazione capillare nella società, una frangia potenzialmente molto più pericolosa della cosiddetta ala “stragista” di Cosa Nostra.

Nel secondo episodio de Il Cacciatore 3, dal titolo Orgoglio, Barone è stato trasferito in Trentino, in un castello trasformato in alloggio per prefetti e questori in pensione. Qui può rilassarsi e passare del tempo con la famiglia, ma allontanarsi dal lavoro e dalla caccia a Vitale è impossibile. Altrettanto difficile è ricucire i rapporti con l’ex moglie Giada e con la piccola Carlotta, che respinge i suoi abbracci e si chiude in se stessa. L’unica opzione per Barone è pregare Elia di poter rientrare a Palermo.

Ecco il promo de Il Cacciatore 3, i cui 8 nuovi episodi saranno in onda su Rai2 ogni mercoledì e in streaming su Raiplay.