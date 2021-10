Sono stati annunciati i 5 artisti italiani nominati Best Italian Act agli MTV Ema 2021.

Gli MTV EMAs torneranno in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre e sono state appena svelate le nomination che includono, come tradizione vuole, gli artisti e le canzoni internazionali più apprezzati del momento.

Una la categoria dedicata alla musica italiana: il premio Best Italian Act. In lizza quattro artisti scelti da MTV e il quinto votato dai fan sui social nelle scorse ore. Tra le nomination spunta quella del gruppo del momento: i Maneskin. Saranno loro a trionfare in Ungheria e ad aggiudicarsi il Best Italian Act?

Dovranno vedersela con artisti decisamente meno conosciuti all’estero. In nomination nella stessa categoria l’ex Amici di Maria De Filippi Aka7even e la rapper Madame. Nominati al Best Italian Act agli MTV Ema 2021 anche Caparezza e Rkomi. TUTTE LE NOMINATION DEGLI MTV EMA.

Aka7even, Caparezza, Madame, Maneskin e Rkomi, sono quindi i nominati Best Italian Act agli MTV Ema 2021. Anche quest’anno i fan hanno potuto scegliere la Wild Card tra Aka7even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni e hanno decretato Aka7even come quinto nominato per la categoria Best Italian Act.

Adesso i fan sono chiamati a votare i propri artisti preferiti. Le preferenze vanno espresse sul sito mtvema.com da oggi e fino al 10 novembre. L’artista italiano più sostenuto dai fan, ossia quello che avrà accumulato il maggior numero di voti, si aggiudicherà la statuetta del Best Italian Act.

Dove e quando seguire gli MTV EMA in Italia

In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). In diretta conosceremo tutti i vincitori delle categorie internazionali e il vincitore del premio Best Italian Act, che verrà annunciato via social nel corso della serata.