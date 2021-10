Francesco Facchinetti denuncia McGregor e posta la foto della denuncia. La vicenda dell’aggressione subita da DJ Francesco all’hotel St. Regis di Roma non ha fine, e in ultima battuta Facchinetti ha postato la foto della denuncia presentata ai Carabinieri subito dopo l’episodio.

Negli ultimi giorni due personaggi, principalmente, si sono esposti per difendere Facchinetti e dalle accuse di aver raccontato il falso e di aver cercato visibilità. Benji Mascolo, per esempio, in un video postato sui social ha raccontato di essere stato presente durante il fatto. Il marito di Bella Thorne ha confermato tutto il racconto diffuso da Francesco Facchinetti, aggiungendo anche le sue considerazioni personali. Benji, infatti, sostiene che Conor McGregor sia un “pazzo schizofrenico”, ricordando che il pugno è partito senza motivo creando il panico durante il party.

A Benji Mascolo si è unita Alessia Marcuzzi, ex compagna del produttore e imprenditore. La conduttrice ha voluto rispondere a tutti gli utenti che sui social hanno fatto ironia sull’aggressione, denunciando una sorta di normalizzazione della violenza. Per questo ha scritto: “Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”.

La vicenda ha ottenuto una fortissima risonanza mediatica, e ciò che sorprende è il silenzio assoluto del lottatore Conor McGregor che per non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Non vi sono notizie, inoltre, di un eventuale contatto privato tra il campione e Facchinetti per altrettanto eventuali scuse.

Francesco Facchinetti, ancora accusato di aver inventato tutto, ha scelto di pubblicare la foto del verbale ottenuto dalla Legione Carabinieri “Lombardia” di Mariano Comense. “Pensate che c’era qualcuno che pensava che scherzassi”, scrive il figlio d’arte: “Qua dentro c’è tutto, dalla A alla Z”.

Con questa foto Facchinetti risponde alle accuse di falso, mentre i suoi fan attendono ancora una risposta dal lottatore di MMA che tace ancora sull’accaduto, e non aggiorna la bacheca da quella notte.