Facebook cambia nome per essere chiamato con una nomenclatura nuova di zecca? La notizia delle ultime ore è quella data in anteprima dal sito tecnologico TheVerge. Non si tratta di una fake news, conoscendo l’autorevolezza della fonte: eppure la notizia va data nella sua completezza per evitare qualche fraintendimento di troppo.

L’utente comune quando sente parlare di Facebook pensa al social network e alla sua condivisione di post tesuali, foto, video e altri tipi di contenuti. Eppure non tutti sanno che con la stessa denominazione, appunto Facebook, si indica la società a cui capo c’è il ben noto Mark Zuckerberg e che racchiude tutto un’ecosistema di altri servizi, in primis le app sorelle Instagram e naturalmente WhatsApp. Questo secondo universo dovrebbe essere quello impattato dal cambiamento dell’etichettatura, non la piattaforma che in tantissimi utilizziamo tutti i giorni.

Allora Facebook cambia nome?

La prossima novità dovrebbe essere annunciata a giorni, più esattamente durante l’evento Connect in programma per il 28 ottobre. Come già indicato in precedenza, sarebbe la società Facebook a cambiare nome e non la piattaforma social di comune utilizzo per gli utenti. Quindi allo stato dell’arte, nulla cambierebbe per gli iscritti al servizio, neanche un semplice logo nell’interfaccia di utilizzo del proprio profilo.

Perché Facebook cambia nome?

Mark Zuckerberg potrebbe aver avuto più di un valido motivo per differenziare il nome Facebook rispetto al passaggio. Sempre di più, la sua società proprietaria ingloba un numero notevole di tanti servizi. Proprio per questa varietà di proposte sarebbe oramai il caso di distinguere la piattaforma social più utilizzata al mondo con il resto dell’offerta.

La scelta attuale potrebbe aver subito una brusca accelerata anche per l’accento del progetto futuristico “metaverso“: si tratta del programma per la creazione di un mondo virtuale tridimensionale che risulterà dalla dalla convergenza sempre attiva della realtà fisica con uno spazio virtuale. Sarà anche per questo, ma le reali motivazioni ci verranno magari presentate a giorni.