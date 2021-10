Nella giornata di ieri, martedì 19 ottobre, all’interno dell’Assemblea di Lega Serie A si è tenuto un collegamento video a cui hanno partecipato i rappresentanti delle 20 squadre iscritte al massimo campionato italiano. Durante il meeting si è discusso anche di DAZN, ossia la piattaforma dello sport in streaming che ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione di tutte le partite (di cui 3 in condivisione con Sky), ma che nelle scorse settimane è stata protagonista di diverse problematiche. Nel corso della riunione di Lega l’argomento principale trattato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stato l’invito ad una più elevata attenzione e tutela degli abbonati in merito alla qualità della trasmissione degli incontri sulla piattaforma.

All’interno del procedimento d’urgenza emanato dall’AGCOM si poteva constatare che l’Autorità riconosce di importante rilievo anche la questione della rilevazione degli indici di ascolto. A tal proposito, l’Autorità ha avviato (con la delibera 268/21/CONS) un procedimento istruttorio che ha come oggetto la verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate da DAZN per la misurazione delle audience del campionato di calcio di Serie A, con l’obiettivo di accertare l’attendibilità del dato prodotto.

Ecco che DAZN si è ritenuta soddisfatta del clima di collaborazione respirato nell’Assemblea di Lega soffermandosi su come, anche alla luce della stabilità della performance riscontrata negli ultimi fine settimana di partite, si è avuto modo di chiarire maggiormente i temi relativi alla misurazione dell’audience (i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato con un aumento del 10% nelle prime sette giornate, rispetto allo stesso periodo nella scorsa stagione 2019/2020). Gli aumenti sono stati riscontrati anche per quanto riguarda le pubblicità. Infatti, Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, ha ribadito la crescita del numero di aziende che stanno investendo e il volume di ricavi connesso al campionato in aumento rispetto alla passata stagione.