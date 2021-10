Da oggi 20 ottobre potrebbe essere necessario risintonizzare i canali TV a seguito della prima fase dello switch off verso il nuovo digitale terrestre che ha comportato, per il momento, solo il passaggio dallo standard di compressione Mpeg 2 a Mpeg 4. Con l’attuale novità molte reti Rai e Mediaset possono non vedersi anche se si ha a disposizione un televisore che supporta la nuova tecnologia. Come naturale evoluzione del problema, sarà soltanto necessaria una risintonizzazione del proprio apparecchio per ricominciare a vedere qualsiasi programma ed emittente preferita.

Procedura di sintonizzazione comune

Ogni brand di televisori, perfino ogni modello dello stesso marchio, ha una sua specifica procedura di risintonizzazione dei canali. Eppure, soprattutto per le TV più diffuse, ad esempio quelle Samsung come LG e Sony, può essere indicato un protocollo comune (perché abbastanza simile) proprio per procedere all’operazione.

Come risintonizzare i canali TV dunque, in particolare da quest’oggi 20 ottobre. Ecco una lista dei principali passaggi da compiere:

la prima cosa da fare è premere il tasto Menu sul telecomando di tv o sul proprio decoder (nel caso il nostro apparecchio sia dotato di quest’ultimo;

(nel caso il nostro apparecchio sia dotato di quest’ultimo; scegliere la voce «ricerca canali»: in alcuni casi potrebbe essere richiesto un pin ovvero un codice di sblocco associato al nostro apparecchio e presente nel relativo manuale di istruzioni fornito al momento della vendita;

in alcuni casi potrebbe essere richiesto un pin ovvero un codice di sblocco associato al nostro apparecchio e presente nel relativo manuale di istruzioni fornito al momento della vendita; il sistema presenterà la doppia scelta tra risintonizzazione automatica e manuale ( più facile ed immediata è la prima;

( più facile ed immediata è la prima; sempre l’interfaccia della televisione o del decoder chiederà se si preferisce l’aggiornamento dei canali o la loro reinstallazione: la strada da preferire sempre la seconda;

o la loro reinstallazione: la strada da preferire sempre la seconda; a questo punto la reinstallazione vera e propria con la barra di progressione dell’attività in percentuale.

Al termine dei precedenti passaggi, tutti i canali dovrebbero essere proposti ed organizzati nel loro esatto ordine. Nel caso questa guida generale su come risintonizzare i canali TV non dovesse bastare per l’insorgenza di qualche errore, andrà contattata l’assistenza specifica dei propri televisori LG, Samsung, Sony.