Terremoto in arrivo su Rai1? Alessandra Mussolini lascia Ballando con le Stelle o ha trovato il modo di mettersi in mostra senza nemmeno essere lei la concorrente. Quest’anno Milly Carlucci l’ha voluta in studio per commentare le performance dei suoi colleghi e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta fino a quando qualcuno non lo ha fatto sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli. Questo è stato il punto di rottura visto che la giornalista, e giudice della trasmissione, ha sottolineato che ‘prima o poi tutte le dittature finiscono’.

Proprio questa è la frase che avrebbe spinto Alessandra Mussolini a dare di matto e a pensare seriamente di lasciare il programma ballerino di Rai1 che l’anno scorso l’ha ospitata come concorrente. Ma davvero Alessandra Mussolini lascia Ballando con le stelle oppure no? L’ex ballerina vip ha poco gradito il recente attacco della nota giornalista e opinionista tv che con il suo sarcasmo ha punto la sua rivale.

La certezza è arrivata sempre via social visto che la Mussolini ha pubblicato lo screen di Selvaggia Lucarelli accompagnato da queste parole: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le stelle…”. Sembra proprio che la sua sia una decisione definitiva ma chi l’ha seguita in generale e chi l’ha guardata anche nel programma di Milly Carlucci sa bene che niente è mai definitivo quando c’è lei di mezzo.

Sono molti i fan che hanno commentato il post della Mussolini pregandola di restare e di non dare corda alle parole della Lucarelli ma siamo certi che toccherà a Milly Carlucci metterci una pezza, anche questa volta. Alla fine sarà lei a spuntarla oppure no? Al momento tutto tace mentre il sabato sera si avvicina a grandi passi.