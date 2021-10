Sta arrivando proprio in queste ore un aggiornamento Fortnite che, come al solito, potrebbe determinare anomalie per quanto riguarda lo status server. Una situazione che, in parte, ricorda quella che abbiamo vissuto durante il mese di settembre, in occasione di un altro rilascio da parte del team, che tuttavia richiede un approfondimento oggi 19 ottobre. In questo modo, infatti, saprete a cosa si andrà incontro nelle prossime ore. Sotto tutti i punti di vista, considerando le novità prossime all’esordio.

Tutti i dettagli sull’aggiornamento Fortnite 18.21 e status server attuale

Nello specifico, bisogna considerare le principali caratteristiche del nuovo aggiornamento Fortnite 18.21 prima di andare avanti. Al momento sappiamo che dopo il rilascio potremo toccare con mano contenuti a tema Fortnitemares, come è stato preannunciato da diversi addetti ai lavori in queste ore. Il server status potrebbe indicare delle anomalie in questi minuti, essendo stati spenti attorno alle 10. Come sempre avviene in occasioni di rilasci più o meno significativi da parte degli sviluppatori.

Tenete a mente che il matchmaking sia stato disabilitato mezz’ora prima rispetto all’orario citato, seguendo in questo modo il classico iter che accompagna l’arrivo sulla scena di un aggiornamento Fortnite. Qualora abbiate riscontrato anomalie di questo tipo stamane, al momento non sappiamo ancora quanto durerà il disservizio. Tuttavia, essendo consapevole che si tratti di un aggiornamento non particolarmente corposo, ritengo che a stretto giro tutti riusciranno ad entrare senza particolari problemi.

Insomma, restate sul pezzo, in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento Fortnite 18.21, fermo restando le potenziali anomalie con lo status server che dobbiamo prendere in esame in queste ore. Avete notato qualcosa di strano nelle ultime ore? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando che non ci siano particolari anomalie per gli utenti qui in Italia.