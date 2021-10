Chi da tempo sceglie smartphone Xiaomi sa anche che il brand cinese offre un numero molteplice di soluzioni tecnologiche pure per la pulizia della casa (aspirapolveri e robot) e per la mobilità (monopattini e scooter). Per quest’ultimo settore, sappiamo da tempo che l’azienda si sta muovendo pure verso le auto elettriche ma ora abbiamo un’indicazione puntuale su quanto potrebbe essere necessario aspettare per avere a disposizione la prima soluzione in vendita.

L’amministratore delegato di Xiaomi Corp Lei Jun ha affermato che già nella prima metà del 2024 l’azienda sarà in grado di produrre auto elettriche di massa, dunque pronte all’acquisto per i clienti. Mancano poco più di 2 anni al periodo indicato e se la tempistica sarà rispettata ci sarà di certo da stupirci. La nascente divisione dei veicoli elettrici dell’azienda è stata annunciata ufficialmente all’inizio di questo 2021. Considerando il complesso settore di riferimento, pensare ad una commercializzazione dei primi veicoli nel giro di soli 3 anni ha dell’incredibile.

In pratica oltre a continuare ad acquistare smartphone Xiaomi, sempre più innovativi e al passo con i tempi, nel giro di un biennio dovrebbe essere possibile anche passare in concessionaria e procedere alla scelta di un veicolo elettrico dello stesso brand. Un risultato del genere sarà possibile grazie ad ingenti investimenti, su questo nn c’è alcun dubbio. Non è un caso che a marzo scorso, la proprietà dell’azienda cinese ha parlato di un impiego considerevole di ben 10 miliardi di dollari nel settore delle auto elettriche appunto nei prossimi 10 anni.

La domanda delle domande ora è: esattamente come nel caso degli smartphone Xiaomi, pure per le auto elettriche possiamo sperare in un rapporto qualità/prezzo ottimale, dunque in veicoli a zero inquinamento ma dal costo finalmente ragionevole? Troppo presto per dirlo ma non c’è dubbio che l’entrata di scena sul mercato di un brand come Xiaomi potrebbe influire su un ribasso dei costi delle vetture più all’avanguardia.