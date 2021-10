Marty Is Dead è un format decisamente contemporaneo e necessario. Al via da martedì 19 ottobre su Italia 1, #Martyisdead racconta casi reali di cyberbullismo e si è aggiudicata un premio agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Miglior Serie di Breve Durata.



Marty Is Dead, realizzata in Repubblica Ceca ma diventata rapidamente popolare in diversi Paesi d’Europa e del mondo, condensa in 8 brevi episodi la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni dopo aver subito atti di bullismo via Internet. Quando il padre controlla il computer del figlio ormai defunto, scopre un aspetto sconvolgente della sua vita, ma soprattutto quanto abbia sofferto nell’ultimo periodo caratterizzato da minacce anonime, violenza e ricatti veicolati online.

La sceneggiatura di Marty Is Dead è stata scritta coinvolgendo esperti di cybersecurity, così da realizzare un racconto capace di mettere in guardia il pubblico dai rischi sempre più frequenti di uno strumento come Internet che “non è il male, ma le persone che ci stanno dietro possono esserlo“, come ha dichiarato la produttrice Vratislav Šlajer.



Marty Is Dead è diretta da Pavel Soukup, che ne ha sottolineato l’importanza di mettere in scena una storia in cui molti adolescenti potranno riconoscere segnali inquietanti di violenza perpetrata attraverso il digitale. Le sue parole sembrano riferirsi al fenomeno delle sfide autolesioniste che circolano nel dark web ma non solo, inviti a superare i propri limiti attraverso presunti riti di iniziazione che (ne sono esempi la Blue Whale Challenge che potrebbe aver spinto alcuni ragazzi al suicidio oppure la Blackout Challenge di Tik Tok che invita i partecipanti a stringersi una corda intorno al collo).

Questa storia è nata sulla base di vicende realmente accadute. Circa tre anni fa, i media russi hanno parlato di un fenomeno, che ha portato alcuni adolescenti a compiere gesti pericolosi, come l’autolesionismo. A quel punto ci siamo chiesti: chi c’è dietro tutto questo e perché? Abbiamo approfondito l’argomento e sono emersi racconti spaventosi su internet, situazioni che comportavano sfide estreme.

Marty Is Dead è la prima serie ceca ad aver vinto un International Emmy Award, ma vanta anche altri premi: ha vinto in concorso al festival internazionale Serial Killer ed è stata eletta miglior progetto televisivo al festival Finale Plzeň 2020 nella categoria Serial production. Inoltre ha ottenuto anche il Leone Ceco per gli straordinari risultati ottenuti nel campo dell’audiovisivo.

Marty Is Dead è in onda dal 19 ottobre su Italia1, con tre appuntamenti in seconda serata dopo Le Iene. In Italia, per supportare chi ha bisogno di aiuto in casi di violenza online e cyberbullismo è attiva la helpline del Safer Internet Centre 19696 o ci si può collegare al sito generazioniconnesse.it, come ricorda Mediaset in occasione della messa in onda della serie.