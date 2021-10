Arrivano i Pet Shop Boys a Milano, e sarà nel 2022. Il leggendario duo synth pop britannico di Neil Tennant e Chris Lowe sbarcherà in Italia per un’unica data del tour Dreamworld – The Greatest Hits Live.

Le ultime volte dei Pet Shop Boys in Italia sono state nel 2010 con il concerto a Pavia, nel 2014 a Torino e nel 2015 a Roma. Il concerto dei Pet Shop Boys a Milano è programmato per il 10 maggio 2022 presso il Teatro degli Arcimboldi. I biglietti in prevendita saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 21 ottobre per gli utenti abbonati a My Live Nation, mentre le prevendite per tutti inizieranno alle ore 10 di venerdì 22 ottobre.

L’ultimo album del duo britannico è Hotspot (2020). In 40 anni di carriera i Pet Shop Boys hanno firmato capolavori che oggi fanno parte della storia più autorevole del synth pop internazionale, come It’s A Sin e Go West, ma anche Always On My Mind e West End Girls. Loro peculiarità è la coniugazione tra musica e arte. Durante i loro concerti, infatti, vengono messi in scena effetti speciali che creano un’esperienza di condivisione unica.

Alla musica, i Pet Shop Boys sul palco uniscono presenza scenica, satira politica, luci e colori di forte impatto e soprattutto laser che creano una grande suggestione futuristica. Con il ritorno del duo britannico in Italia il 2022 si conferma come l’anno del grande ritorno della stagione dei concerti, specialmente dei tour degli artisti internazionali.

I Pet Shop Boys a Milano, come suggerisce il nome del tour, porteranno i loro più grandi successi ai quali alterneranno le canzoni dell’ultimo album Hotspot – registrato a Berlino, nello stesso studio in cui David Bowie registrò Heroes e Low – e momenti di high culture, club culture e intrattenimento, dimostrando ancora una volta di essere artisti completi che riescono a trasformare ogni spettacolo in un momento inclusivo e sfaccettato.