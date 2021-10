Harry Styles interpreta Eros nel nuovo film della Marvel. Non un rumor qualsiasi, ma una dichiarazione pubblicata su Twitter dal redattore di Variety Matt Donnelly. Quest’ultimo ha rivelato che ieri sera, durante la premiere mondiale del film Eternals di Chloé Zhao tenutasi presso l’El Capitan Theatre di Los Angeles, è trapelata la notizia secondo la quale l’ex One Direction avrà un ruolo nel prossimo film della Marvel Cinematic Universe per interpretare Eros – noto anche come Starfox – fratello di Thanos.

I fan dell’ex One Direction, cantautore e attore, stanno condividendo freneticamente la notizia a caccia di nuove rivelazioni. La redazione di NME ha contattato lo staff di Harry Styles e per il momento non ha ricevuto risposta. Eternals – “film di una certa unicità”, rivela Chloé Zhao – uscirà nelle sale il 5 novembre. I rumor sull’ingresso di Styles all’interno dell’universo Marvel si rincorrevano già da tempo, e la conferma potrebbe arrivare in tempi brevissimi.

Eros, come tutti ricordiamo, è figlio di A’Lars e Sui-San, due “Eterni” che inizialmente lo hanno battezzato Eron per poi cambiare il nome in Eros visto l’interesse per il sesso. A distinguere Eros/Starfox dal malvagio fratello Thanos è la sua attitudine da donnaiolo descritto anche come “spensierato”. Dopo la bomba sganciata da Matt Donnelly, altre persone che hanno partecipato alla premiere di Eternals hanno rivelato che Harry Styles compare nel film dopo i titoli di coda, una sorta di anticipazione del capitolo successivo.

Per il momento, oltre a mancare la conferma ufficiale, non è nemmeno confermata la presenza di Josh Brolin nel ruolo di Thanos dopo la sua ultima interpretazione in Avengers: Endgame. Del nuovo film della Marvel in cui Harry Styles interpreta Eros, quindi, si ha notizia solo dal tweet di Matt Donnelly, che ha scatenato un vero e proprio delirio sui social da parte dei fan dell’ex One Direction.