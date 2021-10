Il finale di Luce dei Tuoi Occhi si avvicina a grandi passi e mentre i fan sono pronti a capire come finirà la storia di Emma e i suoi, qualcuno si dispera all’idea di non rivedere Giuseppe Zeno in tv molto presto. In realtà non sarà così visto che l’amato attore è già pronto a tornare proprio nel prime time di Canale5 con la nuova Storia di Una Famiglia per Bene.

La fiction in prima visione assoluta è tratta dal best seller di Rosa Ventrella e la regia è affidata a Stefano Reali. Nel cast, insieme a Giuseppe Zeno, ci sarà anche Simona Cavallari, entrambi volti noti di Squadra Antimafia.

La storia dovrebbe essere legata alla vita di Maria de Santis detta Malacarne e ambientata nella Bari di fine anni Ottanta e inizi Novanta, sarà il racconto di una giovane ragazzina bella e indomabile, figlia di questo mondo ma pronta a cambiare il suo futuro. Intorno a lei girerà il piccolo Michele Straziota, figlio di una delle famiglie più disagiate del quartiere mentre i suoi genitori si guadagnano da vivere come contrabbandieri.

Una volta diventati grandi la loro amicizia speciale diventerà qualcosa di più importante e intenso ma gli ostacoli non mancheranno per loro soprattutto per via delle rispettive famiglie e dei fratelli di lei, Giuseppe e Vincenzo.

Come andrà a finire questa loro travolgente storia e quali saranno i punti comuni con il romanzo e quelli di contrasto? Lo scopriremo solo quando Canale5 annuncerà la messa in onda della fiction in quattro puntate che potrebbe essere al centro della programmazione del prossimo inverno salvo cambiamenti. Maria sarà interpretata da Silvia Rossi, da piccola, e Federica Torchetti, da adulta, mentre Andrea Arru sarà Michele da ragazzino e da Carmine Buschini da adulto. I genitori di Maria saranno proprio interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.