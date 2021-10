Gillian Anderson dopo The Crown torna in una serie in costume, stavolta nei panni di una nobildonna. Se nel period drama di Netflix era Margaret Thatcher, ruolo che le è valso il secondo premio Emmy in carriera, nella seconda stagione di The Great di Hulu veste i panni della madre di Catherine, Joanna.

Il primo ruolo di Gillian Anderson dopo The Crown è quello dell’ipercritica madre dell’imperatrice di Russia, che in questa stagione finalmente ascende al trono. Caterina (interpretata da Elle Fanning) si ritroverà alle prese col difficile compito “di ‘liberare’ un paese che non ha voglio esserlo“, recita la sinossi ufficiale di The Great 2.

Questo primo ruolo di Gillian Anderson dopo The Crown – è il ritorno in Sex Education 3 (qui la nostra recensione) – è quello di una madre che si scontra con una figlia troppo moderna per i suoi tempi. Caterina, infatti, “si batterà contro la sua corte, la sua squadra, persino sua madre nel tentativo di portare l’illuminazione in Russia” e intanto “combatterà anche contro il suo cuore mentre Peter si trasforma lentamente da marito tanto odiato a prigioniero? Alleato? Amante?“. La lezione da imparare in questa stagione per la nuova monarca è che “per cambiare un paese, devi lasciare che ti cambi, che c’è una linea sottile tra idealismo e delusione, e che diventare “Grande” chiederà più di quanto avrebbe potuto immaginare“.

@Hulu

Le prime immagini di Gillian Anderson dopo The Crown la ritraggono con abiti da alta aristocratizia: eccola in solitaria e accanto a Elle Fanning nelle foto promozionali della nuova stagione, in arrivo su Hulu con tutti e 10 gli episodi venerdì 19 novembre (in Italia su Starz Play).