Chi punta alle AirTag Apple su Amazon da tempo, proprio oggi 19 ottobre può contare su un’ottima notizia, quella dello sconto dell’utile accessorio rispetto al suo prezzo di listino. Si tratta di un evento raro di cui varrà la pena approfittare considerando le ottime condizioni di vendita, sia nel caso si preferisca una sola unità di prodotto oppure una confezione da 4.

Partiamo dal prezzo ufficiale delle AirTag Apple ossia quello di 35 euro. Il valore in se non è alto in relazione ad un device Apple, ma lo sconto ora garantito fa scendere il costo al disotto dei 30 euro. Al momento di questa pubblicazione infatti, volendo procedere all’acquisto, si spenderanno soli 29 euro. Non sono previsti costi di consegna ma va evidenziato che per la specifica offerta ci sono ora dei tempi di spedizione non certo irrilevanti, considerando l’indicazione di uno o due mesi per la disponibilità del pacco. Di certo, la presenza di nuove scorte potrebbero cambiare le prospettive.

Meno ragguardevole ma pur sempre da tenere in considerazione è lo sconto dedicato alle AirTag Apple su Amazon nella loro confezione da 4. Il prezzo di listino sarebbe quello di 119 euro: al momento la transazione sullo store comporta invece l’esborso di 114 euro. Rispetto alla confezione singola dell’accessorio, quella multipla presenta disponibilità immediata e dunque verrà consegnata in settimana agli interessati senza ulteriori costi aggiuntivi.

Le AirTag Apple risultano essere estremamente comode per non perdere di vista quanto per noi prezioso e fondamentale. Applicando il dispositivo su un oggetto, dopo averlo associato al proprio account Apple, sarà possibile ritrovarlo se smarrito anche a grosse distanze, grazie alla funzione Dov’è presente sul melafonino. Con la promozione odierna il servizio sarà alla portata di più tasche e si potrà puntare anche all’acquisto multiplo dell’accessorio.