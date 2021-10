Esce venerdì 22 ottobre Ecstasy of Gold de Il Volo, il nuovo singolo che il trio ha scelto dall’album in omaggio al Maestro Morricone.

Il Volo Sings Morricone sarà disponibile dal 5 novembre in tutto il mondo. Con questo disco, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorrono l’arte di Morricone, uno dei più grandi compositori del ‘900, attraverso 14 brani ai quali prestano le voci.

Ad anticipare il progetto è Ecstasy of Gold, la prima traccia dell’album, che sarà disponibile negli store digitali da venerdì 22 ottobre. Per la prima volta, il brano è accompagnato da un testo scritto appositamente da Andrea Morricone. Ecstasy of Gold è tratto dal film Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo e arriva adesso in una nuova versione a cura del trio pop-lirico giovanissimo, apprezzatissimo sia in Italia che all’estero.

il disco tributo al Maestro Morricone sarà distribuito in tutto il mondo e anticipa le nuove date del tour de Il Volo. Nel 2022, il trio si esibirà sui palchi italiani per il tour 10 Years – Live, atteso nei palazzetti dello sport nel 2021 e rimandato.

Tracklist di Il Volo Sings Morricone

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C’era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore

I concerti de Il Volo nel 2022

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)