Strumento adatto ai principianti delle macchine per incisione, ORTUR ha lanciato il suo sottomarchio Aufero e il suo primo prodotto, vale a dire Aufero Laser 1. Brand di punta nel settore delle macchine per incisione, la macchina per incisione laser di fascia media e alta prodotta da Ortur è stata apprezzata da molti amanti dell’incisione laser. Soprattutto l’Ortur Laser Master 2 Pro rilasciato quest’anno. Le sue prestazioni eccezionali e stabili sono ampiamente elogiate da molte piccole imprese manifatturiere, studi, artisti e ingegneri.

Dopo aver brevettato una tecnologia avanzata nel mercato medio e di fascia alta/professionale, ORTUR ha iniziato a considerare le esigenze di un maggior numero di utenti, in particolare di molti utenti che sono pronti a provare le macchine per incisione per la prima volta. ORTUR ha scoperto che la maggior parte delle macchine per incisione laser sul mercato non sono solo costose per gli utenti standard, ma anche che l’esperienza di utilizzo non sia particolarmente adatta per i principianti.

Pertanto, per agevolare più utenti inesperti, ORTUR ha recentemente rilasciato Aufero, un sottomarchio della sua macchina per incisione entry-level. Pur portando avanti la tecnologia leader di Ortur, questo modello ha un prezzo più basso e un utilizzo più semplice.

Prezzo ultra basso, plug and play

Se un principiante è pronto a provare una macchina per incisione laser, Aufero Laser 1 potrebbe essere la scelta migliore. A differenza dei prodotti che costano più di 400 dollari, qui il prezzo è di soli 199 dollari. Nel frattempo, Ortur regala un YRR 2.0 – un rullo rotante per l’incisione di cilindri – alle prime 5 persone che acquistano il Laser Master 2 Pro ogni giorno nell’ambito della promozione dal 18 ottobre 2021 al 17 novembre. In totale, ci sono 150 pezzi in palio. I vincitori saranno annunciati sulla home page del sito ufficiale il giorno successivo.

Oltre al prezzo più basso, anche la sua installazione è abbastanza conveniente. Normalmente, la macchina per incidere necessita di un’installazione leggermente complicata dopo averla ricevuta prima di poter essere utilizzata normalmente (normalmente, l’installazione richiede più di 30 minuti e diverse ore o addirittura giorni per eseguire il debug). Tuttavia, grazie all’utilizzo di imballaggi preassemblati, l’installazione di aufero laser 1 è molto più semplice. Con plug and play, gli utenti possono completare l’installazione e il debug in pochi minuti.

Prestazioni da salto di qualità, facile da usare

Tuttavia, il posizionamento entry-level non influisce sulle sue prestazioni professionali. La tecnologia delle macchine per incisione di Ortur è la più avanzata e avanzata del settore. Aufero, che eredita la tecnologia Ortur, è naturalmente eccezionale nelle prestazioni.

Aufero Laser 1 è dotato dell’ultima scheda madre OLM-PRO-V1.2 di ORTUR. Questa è attualmente l’ultima scheda madre di nona generazione di ORTUR. Rispetto alla scheda madre della generazione precedente, la sua velocità è aumentata del 10%, il suo movimento è più fluido e delicato e la sua precisione di intaglio è maggiore. Con il firmware della serie OLF-180 più avanzato del settore, l’effetto di incisione in scala di grigi è stato notevolmente migliorato e le figure nelle foto possono essere scolpite in modo molto realistico. Le sue prestazioni non sono solo di gran lunga superiori ad altre macchine per incisione allo stesso prezzo, ma anche paragonabili ad altre macchine per incisione di nuove marche a un prezzo più elevato.

Anche la sua compatibilità software e hardware è molto buona, se pensiamo al fatto che la macchina sia compatibile con vari software di incisione maturi, come LaserGRBL e LightBurn. Pertanto, indipendentemente dal tipo di sistema operativo o da tutti i tipi di software di incisione utilizzati dagli utenti, possono acquistarlo con fiducia e utilizzarlo facilmente.

Allo stesso tempo, aufero fornisce anche tre connettori laser per soddisfare le diverse esigenze di incisione. Un host può essere dotato di tre prese laser. Un budget ridotto può anche completare varie attività di intaglio. I tre connettori laser sono i seguenti.

Opzione 1-LU2-2 Modulo laser

Modulo laser a fuoco fisso, cavità luminosa più piccola e punto focale più piccolo. Il modulo laser Lu2-2 è più adatto per l’incisione di modelli ad alta precisione. Ma la sua velocità non è molto elevata e non è molto adatta per il taglio.

Questo plug laser presenta modelli di alta precisione ed è adatto per materiali con bassa durezza. Gli utenti possono incidere i loro motivi preferiti sulla scocca del telefono cellulare, incidere caratteri unici su pane/bistecca, incidere foto con tavole di legno anziché foto su carta, completare facilmente dipinti “tagliati con carta” con carta e stampare i propri segni unici su prodotti in pelle come portafogli e cinture, ecc., in modo che possano esercitare la loro creatività a piacimento.

Opzione 2-LU2-4-SF

Lunghezza focale corta, punto focale più piccolo e densità di energia laser elevata. Con una buona capacità di taglio, è più adatto per intagliare materiali con elevata durezza, come l’acciaio inossidabile, e la velocità è maggiore.

Questo modulo laser ha una buona capacità di taglio. Tuttavia, ha prestazioni di intaglio migliori ed è adatto per materiali con elevata durezza, come vetro, pietra, ceramica, acciaio inossidabile e così via. Ad esempio, gli utenti possono scolpire motivi commemorativi su vetro trasparente per creare bellissime opere d’arte per gli amici; Puoi anche scolpire immagini personalizzate su una piccola lastra di pietra, che è anche un bell’ornamento a casa; Se gli utenti sono negozianti, possono anche intagliare piccoli pezzi di ceramica sul logo del proprio negozio e regalarli agli avventori; Inoltre, gli utenti possono ritagliare le informazioni del proprio biglietto da visita sul ferro in acciaio inossidabile, rendendolo il biglietto da visita in acciaio inossidabile più unico e durevole.

Opzione 3-LU2-4-LF

Teleobiettivo con maggiore profondità di campo. Non solo ha un buon effetto di intaglio, ma è anche più adatto per tagliare tavole di legno più spesse. C’è l’aria assistita, quindi non è facile avere bordi neri, ma il compressore d’aria deve essere preparato.

Questo modulo laser ha un buon effetto di incisione e un effetto di taglio più perfetto. Gli utenti possono utilizzare alcune bellissime tavole di legno per abbinare il proprio design della personalità e tagliarle in opere d’arte di forme diverse.

Protezione multipla, post-vendita senza preoccupazioni

Per i principianti, anche la sicurezza è una parte molto importante. A tal fine, aufero laser 1 ha progettato un sistema di protezione di sicurezza quadruplo. Innanzitutto, la funzione di protezione della posizione del laser (protezione della posizione attiva). Quando la macchina per incisione laser viene spostata orizzontalmente o longitudinalmente durante il funzionamento, interromperà automaticamente il funzionamento della testa laser, in modo da proteggere l’utente. Questa tecnologia anticollisione Ortur è stata sviluppata già nel 2019.

In secondo luogo, è stata aggiunta di recente la funzione watchdog di sicurezza del raggio laser. In caso di bug nella macchina o scarsa connessione USB tra la macchina e il computer, il watchdog laser verrà attivato per impedire al modulo laser di emettere luce laser al fine di prevenire i rischi di incendio causati non dal modulo laser .

Infine, vengono impostati il ​​rilevamento e la limitazione della durata dell’esposizione. Se l’utente va a versare il caffè o risponde a un telefono durante il debug della potenza del laser e la macchina non viene istruita entro 30 secondi, questasmetterà automaticamente di funzionare per prevenire eventuali rischi per la sicurezza.

In quarto luogo, ha un sistema di controllo dell’alimentazione sicuro. Quando la macchina per incisione viene spenta, la scheda principale interromperà l’uscita di corrente al modulo laser per evitare pericoli nascosti. Quando gli utenti lo utilizzano, non è necessario estrarre la spina manualmente. Dopo lo spegnimento, la macchina interromperà automaticamente l’alimentazione e il laser smetterà di funzionare.

Ciò che è più rassicurante è il perfetto supporto post vendita di Aufero. Gli utenti possono ottenere una risposta entro 7 giorni dall’utilizzo. Nei prossimi sei mesi Aufero si adopererà per fornire un rapido feedback entro 24 ore. In una parola, che si tratti di nuovi arrivati ​​nell’acquisto di macchine per incidere per la prima volta o di scultori esperti, la perfetta protezione di sicurezza di Aufero e il rapido servizio post-vendita sono i motivi per cui le persone possono acquistare macchine per incidere con fiducia.

In conclusione: conveniente, prima scelta per approcciare il settore

Indubbiamente, oltre agli esperti di incisione, ci sono più amatori che desiderano avere una macchina per incisione laser in grado di eseguire il fai da te a piacimento per realizzare la propria creatività personalizzata. Tuttavia, la maggior parte delle macchine per incisione sul mercato sono troppo professionali in termini di prezzo e soglia di utilizzo.

Questo è anche il motivo per cui Ortur ha fondato da solo il marchio aufero. In effetti, prima della fondazione di aufero, Ortur riceveva feedback positivi da molti utenti che si affidavano a una varietà di prodotti di punta.

Per Aufero, che dà continuità alla tecnologia di ORTUR e nasce autorevole, il suo prezzo ultra basso, le prestazioni superiori alla media del settore e l’esperienza post-vendita senza preoccupazioni ci danno ampie garanzie.