Cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana sono pronti a tenerci compagnia proprio oggi, 19 ottobre, per il ciclo Purché Finisca Bene. Dopo l’ottimo esordio di questo nuovo ciclo proprio la scorsa settimana, il nuovo film tv in onda questa sera intorno alle 21.30 su Rai1, si prepara a regalare al pubblico positività e romanticismo con un volto molto caro, quello di Nicole Grimaudo.

Sarà lei a tenere le redini di cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana, il secondo e ultimo film del ciclo di commedie Purché Finisca Bene diretto da Matteo Oleotto che la prossima settimana lascerà il posto a Imma Tataranni 2, almeno la prima parte. La commedia racconta una storia romantica con una nota di mistero con al centro proprio il personaggio interpretato da Nicole Grimaudo, Gabriella.

Ecco il promo del film in onda oggi:

La donna vuole aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, cittadina in provincia di Reggio Calabria, ma Claudio (Davide Iacopini), imprenditore milanese, ostacola il suo sogno. Come location, Gabriella e le sue amiche scelgono un rudere “maledetto”, dove da tempo non vive più nessuno, ma lo stesso è stato acquistato da Claudio pronto ad aprire il suo hotel. L’imprenditore è alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo per gli arredi e la sua scelta ricade proprio su Gabriella.

Alla fine tra i due nasce un rapporto complice che presto potrebbe diventare qualcosa di più, ma come la mettiamo con gli affari? Al fianco di Nicole Grimaudo e di Davide Iacopini, in cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana, troveremo anche Claudia Potenza nei panni di Anna; Corrado Fortuna in quelli di Pasquale; Tecla Insolia in quelli di Maria; Antonino Sgrò nei panni di Santo; Fiorenza Pieri in quelli di Monica; Aurora Quattrocchi interpreta Nonna Teresa. Poi ancora Francesca Giovannetti, Andrea De Luca, Margherita Di Sarno, William Angiuli, Walter Cordopatri, Anthony Grasso e Fabio Macagnin.