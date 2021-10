Si intitolerà Xo, Kitty la serie spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, la fortunata trilogia di commedie romantiche per giovani adulti di Netflix. L’idea di adattare il format in serie televisiva, con una trama sequel rispetto alle vicende dei film, era già stata annunciata mesi fa, ma ora c’è l’ordine di una serie completa da parte dello streamer, coi primi dettagli sul cast.

Lo spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo sarà incentrato principalmente sul personaggio interpretato da Anna Cathcart, la giovane cupido Kitty Song Covey che aveva innescato la trama del primo film, spedendo le lettere d’amore segrete di sua sorella adolescente ai ragazzi che ha amato e costringendola a fare i conti coi suoi sentimenti (da cui il titolo originale To All the Boys I’ve Loved Before). Anche Lana Condor, interprete della protagonista dei film Lara Jean Song Covey, riprenderà il suo ruolo di liceale nella commedia romantica in sviluppo per Netflix. Nessuna conferma, invece, sulla presenza di Noah Centineo nei panni di Peter Kavinsky, personaggio che era legato principalmente a Lara.

Lo spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, composto da 10 episodi della durata di mezz’ora nella sua prima stagione, sposta infatti il focus sulla scoperta dell’amore da parte di Kitty, che passa dall’essere la matchmaker di sua sorella Lara a protagonista di una trama in cui affronta il suo primo amore.

Secondo la sinossi della serie spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, l’ormai pre-adolescente Kitty pensa di sapere tutto sull’amore, ma quando passa dall’altra parte della barricata per riunirsi con il suo fidanzato a distanza, si rende presto conto che le relazioni sono molto più complicate quando è il tuo cuore ad essere in gioco. Il pilot è stato co-scritto da Jenny Han, l’autrice della serie di libri To All the Boys I’ve Loved Before che ha ispirato l’adattamento, insieme a Siobhan Vivian. Han è anche co-showrunner di Xo, Kitty con Sascha Rothchild e produttrice esecutiva con quest’ultima e Matt Kaplan di ACE Entertainment.