Vasco Rossi a Senigallia, a cena in un noto ristorante del posto prenotato in modo anonimo. Lo scrive Il Messaggero che svela una cena consumata dal Blasco al ristorante La Lampara di Senigallia nel weekend.

La prenotazione effettuata poche ore prima non riportava, chiaramente, il suo nome. La richiesta era quella di un tavolo appartato in cui potesse essere garantita e rispettata la privacy dei commensali. E così fu. Nessuno ha disturbato Vasco Rossi a Senigallia durante la cena con il suo staff.

Nessuno, soprattutto i proprietari, si sarebbe mai aspettato di vedere Vasco Rossi a passeggio sul lungomare per una cena a Senigallia.

“Ci è arrivata la prenotazione anonima online con una richiesta specifica per un tavolo appartato”, raccontano i titolari del ristorante, che hanno scoperto della presenza del Blasco solo una volta che l’artista ha raggiunto il posto.

“Abbiamo saputo che riguardava Vasco Rossi solo quando l’abbiamo visto entrare”, spiegano. Raccontano la disponibilità del rocker di Zocca che, dopo la cena, ci ha tenuto a ringraziare lo staff in cucina per gli ottimi piatti degustati.

“Terminata la cena ha salutato lo staff, venendo in cucina, è stato veramente gentile e disponibile“, spiegano i titolari. Il tavolo di Vasco Rossi è stato preparato in una saletta in disparte in modo che nessuno potesse disturbarlo. Gli altri clienti erano nella sala grande mentre il Blasco e i suoi ospiti sono stati accolti nella seconda sala del ristorante per una maggiore privacy.

“Avevamo una ventina di avventori e solo un paio l’hanno riconosciuto anche perché era nella saletta con le persone arrivate con lui, appartato, tutti gli altri clienti abituali erano nella sala grande”, concludono i titolari.

Vasco Rossi è appena tornato con il nuovo singolo, Siamo Qui, che anticipa il prossimo disco di inediti.