Una nuova serie tv sui Reali sta per entrare in produzione, sulla scia del successo di The Crown e del momento d’oro dei period drama: il nuovo format arriva dai vincitori del Golden Globe e dell’Emmy Award Howard Gordon e Alex Gansa (creatori e produttori di Homeland insieme a Gideon Raff) e racconterà la controversa storia del Re emerito di Spagna Juan Carlos I.

Starzplay ha annunciato lo sviluppo della nuova serie tv XRey, una format presentato come “multilingue e internazionale“: sarà un dramma sceneggiato in otto parti sulla vita, del regno e l’abdicazione del Re, basato sull’omonimo podcast prodotto da Álvaro de Cózar e Toni Garrido per The Story Lab.

La nuova serie tv di Starzplay potrà contare su un team creativo di tutto rispetto: Gordon e Gansa saranno i produttori esecutivi dell’adattamento grazie al loro accordo con Sony Pictures Television, che collabora con il servizio streaming internazionale Starz premium per sviluppare questa produzione, in collaborazione anche con la società spagnola The Weekend Studio (Hache).

Il concept della serie tv è ideato da Lola Guerrero e Tomás Cimadevilla, con quest’ultimo e Juan Domínguez come produttori per The Weekend Studio. La serie sarà scritta da Helena Medina (già autrice della serie di documentari 23-F: Il giorno più difficile del Re proprio su Juan Carlos I), Susana López Rubio (La Templanza) e Javier Holgado. La storica galiziana, archeologa e accademica Ana Romero partecipa al progetto come “Consulente Storico e Casa Reale”.

Howard Gordon annovera serie tv celebri nel suo curriculum di sceneggiatore e produttore, come Angel, 24, X-Files. Per la prima volta si cimenta con una serie storica e un royal drama, che si augura possa avere “molte stagioni“.

Chiunque mi conosca conosce il mio fascino per la Spagna – la sua gente, la sua storia e la sua cultura – e poche storie del XX secolo mi hanno attratto più della vita del re Juan Carlos I. Al di là della saga travolgente dell’esilio della sua famiglia, della sua ascesa al trono e dell’intrigo di palazzo che ne è seguito, c’è una storia intima di un uomo intrappolato tra due mondi, il cui sacrificio personale e l’amore per il suo paese hanno finito per portare la democrazia nel Popolo spagnolo.

Il progetto della serie tv XRey si inserisce nella strategia di Starz di raccontare storie internazionali e affascinanti, che possano attirare un pubblico su scala globale grazie alla collaborazione tra creativi europei e statunitensi.

C’è anche da sottolineare che un’altra serie tv sul Re di Spagna, a dimostrazione dell’interesse dei produttori televisivi per le saghe reali, era stata annunciata solo qualche mese fa. Si tratta di El Rey, l’adattamento del libro di Pilar Eyre Yo, el Rey, creata da Javier Olivares per The Mediapro Studio (The Head, Il Molo Rosso): racconterà la storia del regno di Juan Carlos I in tre stagioni.