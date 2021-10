Arriverà un vero e proprio terremoto che travolgerà Un Posto al Sole e il suo pubblico? Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile spostamento della soap napoletana che ogni sera allieta il pubblico ormai da 25 anni. I Palladini sono entrati nel cuore di almeno due generazioni occupando sempre lo stesso orario e lo stesso posto su Rai3. Ultimamente le modifiche, gli anticipi, i tagli non sono mancati ma questi potrebbero presto essere gli ultimi dei pensieri dei fan, perché?

Oggi Dagospia ha lanciato la bomba secondo la quale Rai3 starebbe pensando ad uno spostamento di Un Posto al Sole. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma potrebbe presto diventare qualcosa di più visto che l’informatissimo sito ha confermato che Rai3 vorrebbe mandare in onda la soap non più alle 20.45 bensì alle 18.30, l’orario in cui Un Posto al Sole esordì nel 1996.

Non c’è bisogno di dire che fu poi la fascia serale dell’access prime time ad ospitare gli abitanti di Palazzo Palladini in questi anni ma le cose potrebbero cambiare costringendo il pubblico a sintonizzarsi su Rai3 molto prima per lasciare spazio ad una striscia informativa quotidiana condotta da Lucia Annunziata per andare allo scontro con i programmi simili già in onda su Rete4.

Se la notizia fosse confermata, Un Posto al Sole finirebbe alle 18,30 facendo così da traino al Tg3 delle 19 segnando un ritorno all’origine che forse non tutto il pubblico potrebbe apprezzare specie dopo tanti anni e tante corse davanti allo schermo. Sui social le polemiche non sono mancate specie da tutti quelli che hanno seguito la soap negli ultimi anni piazzandosi davanti allo schermo allo stesso orario anche d’estate o nelle feste, come finirà adesso per i protagonisti e il loro pubblico? Lo scopriremo solo a mano a mano che le informazioni prenderanno forma e troveranno eventuale conferma.