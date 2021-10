Bisogna fare molta attenzione alla truffa riguardante il messaggio in cui si parla di pacco trattenuto. Con la crescita esponenziale dell’e-commerce in Italia, infatti, spesso e volentieri gli utenti italiani si ritrovano nella condizione di dover aspettare a casa l’arrivo di un prodotto acquistato online. Questo determina una situazione che ricorda molto quella che abbiamo descritto durante il mese di settembre, coi clienti meno esperti di truffe online potenzialmente più esposti a minacce di questo tipo nel nostro Paese.

Come riconoscere la truffa sul messaggio con pacco trattenuto

In un contesto di questo tipo, è importante capire come riconoscere il potenziale attacco hacker, in particolare il messaggio in cui viene citato in modo molto chiaro il pacco trattenuto che ci aspetta. Il testo, secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, vanno in questa direzione: “Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui“. Viene poi riportato il link verso il quale dirigersi per concludere l’operazione in questione.

Inutile dire che non vi aspetti nulla di buono in quella pagina. Verranno richiesti dati sensibili e quelli della carta di credito, con una truffa palese che purtroppo riesce ogni volta a fare delle vittime qui e lì. Purtroppo esiste una percentuale di italiani che puntualmente ci casca e che dobbiamo necessariamente preservare ad ogni ondata di “messaggio pacco trattenuto” che riscontriamo in Italia. Già, perché un SMS del genere solitamente arriva ad un gran numero di persone.

Qualora doveste imbattervi nel messaggio con pacco trattenuto fate molta attenzione ed ignorate nel modo più assoluto il contenuto dell’SMS. Solo in questo modo potrete essere al sicuro, vista l’enorme diffusione di SMS di questo tipo. Arrivato anche a voi?